Schweiz und Deutschland im Männer-Eishockey-Viertelfinale

Dienstag, 17. Februar 2026 | 15:16 Uhr
Die Schweiz stehterwartungsgemäß im Viertelfinale
APA/APA/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
Von: APA/dpa/sda

Die Schweiz und Deutschland sind bei den Olympischen Spielen in Mailand ins Viertelfinale des Eishockey-Turniers der Männer eingezogen. Die Eidgenossen gewannen am Dienstag das Play-off-Spiel gegen Italien 3:0 und treffen am Mittwoch im Viertelfinale auf Finnland, den Olympiasieger von 2022. Das DEB-Team setzte sich gegen Frankreich 5:1 durch und kämpft nun gegen die Slowakei um den Einzug ins Halbfinale.

Die Schweizer gingen gegen den Olympia-Gastgeber durch Philipp Kurashev (2.) und Roman Josi (11./PP) schnell 2:0 in Führung. Nico Hischier fixierte in der 46. Minute den Endstand.

Für das mit sieben NHL-Stars außergewöhnlich gut besetzte deutsche Team schossen Kapitän Leon Draisaitl (4./PP), Frederik Tiffels (11.), JJ Peterka (19.), Joshua Samanski (48./PP) und Nico Sturm (60./EN) die Tore. Vor der Pflichtaufgabe in der ersten K.o.-Runde war es zu einer teaminternen Aussprache gekommen. Die beiden Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) hatten zu großer Unzufriedenheit in der Olympia-Auswahl geführt, die als das auf dem Papier beste deutsche Eishockey-Team jemals gilt.

