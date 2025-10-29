Aktuelle Seite: Home > Sport > Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler außer Lebensgefahr
Der Schweizer Noah Dettwiler befindet sich außer Lebensgefahr

Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler außer Lebensgefahr

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 14:07 Uhr
Der Schweizer Noah Dettwiler befindet sich außer Lebensgefahr
APA/APA/AFP/Archivbild/ANDREAS SOLARO
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler schwebt nach seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia nicht mehr in Lebensgefahr. Der 20-Jährige sei in einem stabilen und nicht mehr kritischen Zustand, teilten sein Management, Team und die Familie unter Berufung auf die behandelnden Ärzte mit. Dettwiler hatte zuvor mehrere Operationen gut überstanden, er werde nun auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Kuala Lumpur weiter eng überwacht.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der 19-jährige spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers. Dieser flog von seiner Maschine und knallte auf die Betonpiste.

Wie sein Vater Andy Dettwiler der Schweizer Zeitung “Blick” sagte, habe sein Sohn “mehrere Herzstillstände” erlitten und “viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft”, sagte Dettwiler senior. Auch die Milz und die Lunge sind nach Angaben des Vaters in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein. Rueda hatte einen Handbruch, eine Quetschung des Brustkorbs und eine Gehirnerschütterung erlitten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
71
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
30
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
Kommentare
27
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Kommentare
27
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Kommentare
25
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Anzeigen
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Europas Vielfalt im Glas
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 