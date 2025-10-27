Aktuelle Seite: Home > Sport > Schweizer Moto3-Pilot weiter in kritischem Zustand
Dettwiler kämpft nach Horror-Unfall um sein Leben

Schweizer Moto3-Pilot weiter in kritischem Zustand

Montag, 27. Oktober 2025 | 14:05 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: APA/dpa/sda

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen am Sonntag in Malaysia weiter um sein Leben. Der 20-Jährige habe mehrere Operationen in den vergangenen Stunden gut überstanden, teilte sein Rennstall CIP Green Power Team mit. Laut Ärzten sei er in einem stabilen, aber weiter kritischen Zustand. In einer Not-OP war Dettwiler am Sonntag die schwer verletzte Milz entfernt worden.

Mittlerweile ist Dettwilers Familie in Kuala Lumpur eingetroffen und steht ihm im Krankenhaus zur Seite. Wie sein Vater Andy der Schweizer Zeitung “Blick” sagte, habe sein Sohn “mehrere Herzstillstände” erlitten und “viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft”, so Dettwiler senior. Neben der Milz sei auch die Lunge in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers. Rueda, der wie Dettwiler mit einem Helikopter in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur geflogen worden war, kam mit einem Handbruch und Prellungen davon. Sein Team Red Bull KTM Ajo schrieb auf X: “Wir senden all unsere guten Wünsche an Noah, seine Familie und die Mitglieder von CIP Green Power. Werd schnell gesund, Kumpel.”

