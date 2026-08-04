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Die Schweizerin Marlen Reusser raste zur Gesamtführung

Schweizerin Reusser mit Zeitfahrsieg zur Tour-Gesamtführung

Dienstag, 04. August 2026 | 18:40 Uhr
Die Schweizerin Marlen Reusser raste zur Gesamtführung
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
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Die Schweizerin Marlen Reusser hat am Dienstag bei der Tour de France der Frauen mit dem Sieg im Zeitfahren die Gesamtführung übernommen. Erste Verfolgerin der Eidgenossin ist mit 14 Sekunden Rückstand die im Zeitfahren drittplatzierte Niederländerin Demi Vollering. Die französische Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prevot verlor auf den 21 km in Dijon 2:13 Minuten und fiel so weit zurück. Die Österreicherin Valentina Cavallar wurde 3:43 Min. zurück 101., gesamt ist sie 47.

Auf der ersten Etappe der ebenso bis zum Wochenende laufenden Burgos-Rundfahrt der Männer kam der Osttiroler Felix Gall nach einem Bergaufsprint zwölf Sekunden hinter dem britischen Sieger Matthew Brennan auf Rang 61 ins Ziel. Für den Giro-Zweiten vom Team Decathlon ist die Tour ein Test für die am 22. August beginnende Spanien-Rundfahrt. Weitere Österreicher bei der Burgos-Tour sind Marco Schrettl vom Team Astana und Patrick Konrad von Lidl-Trek.

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