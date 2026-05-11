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Benefizlauf

“Scout Run” mit rund 100 Teilnehmern in Bozen

Montag, 11. Mai 2026 | 11:04 Uhr
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Südtiroler Pfadfinderschaft
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Von: mk

Bozen – Am 9. Mai fand auf den Talferwiesen in Bozen der „Scout Run“ statt. Das Benefizlauf- und Walk-Event wurde von der Südtiroler Pfadfinderschaft zugunsten Peter Pan – Vereinigung für krebskranke Kinder in Südtirol EO organisiert und brachte rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. „Hinter der Krankheit von betroffenen Kindern und Jugendlichen steht immer auch eine Familie, die mit großen Herausforderungen konfrontiert ist. Unterstützung, Verständnis und Zusammenhalt sind deshalb für viele Betroffene besonders wertvoll“, betont Beatrice Guerra, die Vizepräsidentin von Peter Pan.

Von Beginn an war die Veranstaltung von einer positiven und gemeinschaftlichen Stimmung geprägt, was diesen Tag zu einem vollen Erfolg machte. Der Benefizlauf wurde um 10.00 Uhr eröffnet und die letzten TeilnehmerInnen erreichten kurz vor 12.00 Uhr das Ziel. Die Veranstaltung war bewusst offen für alle Altersgruppen gestaltet und bot Menschen unabhängig von Alter oder individuellen Möglichkeiten die Gelegenheit, gemeinsam für den guten Zweck aktiv zu werden.

So reichte das Teilnehmerfeld von der drei Monate alten Ida bis hin zu Beatrice Guerra, welche mit beinahe 70 Jahren drei Runden absolvierte. „Die betroffenen Kinder und Jugendlichen begegnen ihrer Lebensrealität jeden Tag mit bemerkenswerter Stärke, Mut und Lebenswillen“, so Guerra.

Besonders die vielen Läuferinnen und Läufer prägten den Tag mit ihrem Einsatz, ihrer Motivation und der spürbaren Freude entlang der Strecke. Insgesamt wurden beim Scout Run 772 Kilometer zurückgelegt. Die meisten Runden absolvierte der Teilnehmer Peter mit insgesamt 13 Runden, was beinahe einem Halbmarathon entspricht. „Als Kinder- und Jugendorganisation war es uns ein besonderes Anliegen, eine Vereinigung zu unterstützen, die sich mit großem Engagement für Kinder und Jugendliche einsetzt und deren Leben nachhaltig positiv begleitet“, so Simon Lemayr von der Südtiroler Pfadfinderschaft

Die Südtiroler Pfadfinderschaft bedankt sich herzlich bei allen TeilnehmerInnen, HelferInnen sowie Unterstützern, die mit ihrem Beitrag zum gelungenen Verlauf der Veranstaltung beigetragen haben.

Bezirk: Bozen

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