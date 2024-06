Sechs PodestplÃ¤tze in Arco

Von: mk

Arco – Am vergangenen Sonntag war Arco Schauplatz des vierten Laufs zur Nord-Ost-Motocross-Meisterschaft. Insgesamt sechs Mal stiegen die Südtiroler Piloten aufs Podest.

Den einzigen Tagessieg feiert dabei Lukas Messner. Der Pilot aus Brixen setzte sich in der Klasse 85 Senior durch, Dritter wurde Elia Fulco, vor Liam Pichler. Messners Teamkollege Alex Gruber holte Platz Zwei in der 125-Junior-Klasse, Silber ging auch an den Meraner Moritz Flarer (MX2 Expert). Manuel Santi vom TTS und Norbert Lantschner vom MC Evergreen sicherten sich jeweils den dritten Rang in der Kategorie MX2 Rider bzw. Open Master.

Gute Leistungen zeigten zudem Maximilian Pichler (MX1 Rider), Michael Rabensteiner (MX2 Expert), Simone Carrara (MX1 Expert, alle drei Sechste) sowie Georg Falser (MX1 Fast) und Mario Franzoi (Open Veteran, beide Achte).