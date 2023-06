Sechs Südtiroler starten bei Berglauf-WM

Innsbruck/Bozen – Heute Abend wird in Innsbruck-Stubai die Berglauf- und Trail-WM eröffnet. Von Mittwoch bis Samstag stehen insgesamt vier Wettbewerbe an, mit dabei sind auch sechs einheimische Athleten.

Insgesamt 1.600 Teilnehmer aus 70 verschiedenen Ländern werden hinter dem Brenner ihr Quartier aufschlagen. Die „Squadra Azzurra“ schickt gleich 43 Athletinnen und Athleten ins Rennen, sechs davon kommen aus Südtirol. Am Donnerstag um 9.00 Uhr feiern die ersten beiden Südtiroler ihr Debüt. Der Tierser Daniel Pattis und die Grödnerin Martina Cumerlato sind Teil des 6er-Teams der Italiener, das den Short Trail von Innsbruck nach Neustift (45,2 km, 3.130 hm) in Angriff nimmt.

Am Freitagmorgen, wo das Ultrarennen über 86,9 km (6.500 hm) ansteht, sind die Südtiroler Augen auf den Haflinger Andreas Reiterer und den Pusterer Philipp Ausserhofer gerichtet. Am letzten Tag steht dann das klassische Berglauf-Rennen über 15 km an. Die Juniorinnen starten über 7,5 km, dort gehen auch die beiden Meranerinnen Anna Hofer und Emily Vucemillo an den Start.