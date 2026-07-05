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Kanuslalom: Junioren-Weltmeisterschaft in Krakau

Senoner landet zum Abschluss der WM auf Platz vier

Sonntag, 05. Juli 2026 | 16:30 Uhr
Lars Senoner_Krakau
SC Meran
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Von: mk

Krakau – Mit einer Silbermedaille im Teamwettbewerb und dem hervorragenden vierten Platz im Canadier-Einer hat Lars Aaron Senoner vom SC Meran Raika/Torggler seine bisher erfolgreichsten Junioren-Weltmeisterschaften abgeschlossen. Der 17-jährige Meraner überzeugte in Krakau mit konstant starken Leistungen und bestätigte einmal mehr sein großes internationales Potenzial.

Den Höhepunkt bildete der Canadier-Einer am Samstag. Nach Rang zwölf in der Qualifikation steigerte sich Senoner im Halbfinale mit einem nahezu perfekten Lauf auf Platz drei und zog souverän ins Finale ein. Dort zeigte der Südtiroler erneut eine starke Vorstellung. Eine Torberührung und die daraus resultierenden zwei Strafsekunden verhinderten jedoch den Sprung aufs Podest. Am Ende fehlten lediglich 1,18 Sekunden auf die Bronzemedaille.

„Natürlich denkt man im ersten Moment kurz an die Medaille. Aber ich bin einfach glücklich. Platz vier bei meiner zweiten Weltmeisterschaft im Canadier-Einer ist für mich ein riesiger Schritt. Nach dem Kajak-Rennen wollte ich zeigen, was ich wirklich kann – das ist mir gelungen. Insgesamt nehme ich sehr viel Selbstvertrauen aus dieser Woche mit und weiß jetzt, dass ich mit der internationalen Spitze mithalten kann”, erklärte Senoner.

Damit fällt das WM-Fazit für Senoner durchwegs positiv aus. Der Meraner erreichte bei seiner zweiten Junioren-Weltmeisterschaft erstmals das Finale in beiden olympischen Disziplinen und belegte im Canadier-Einer den vierten Platz. Gemeinsam mit Riccardo Pontarollo und Dennis Fina gewann er zudem die Silbermedaille im C1-Teamwettbewerb und wiederholte damit den zweiten Platz von den Europameisterschaften 2025 in Solkan.

Auch das italienische Team blickte auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zurück. Am Samstag sorgten Elio Maiutto und Elena Micozzi mit jeweils Silber im U23-Canadier-Einer für zwei weitere Medaillen. Nach einigen Tagen Erholung zu Hause beginnt bereits die Vorbereitung auf den nächsten Saisonhöhepunkt. Anfang August stehen im französischen Épinal die Junioren- Europameisterschaften auf dem Programm, bei denen Senoner sowohl im Kajak-Einer als auch im Canadier-Einer erneut für Italien an den Start gehen wird.

Nachstehend die Ergebnisse: Canadier-Einer, männliche Junioren (U18) Finale: 1. Dominik Egyhazy (SVK) 88,11 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Dominik Rezabek (CZE) 91,97/0; 3. Ioannis Zachos (GRE) 96,80/0; 4. Lars Aaron Senoner (ITA) 97,98/2; 10. Riccardo Pontarollo (ITA) 153,12/60

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