Sensation perfekt: Kap Verde nach 0:0 gegen Saudis weiter

Von: apa

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat ihre erste große Sensation. Der rund 600.000 Einwohner zählende Inselstaat Kap Verde schaffte in der Nacht auf Samstag in Houston mit einem torlosen Remis gegen Saudi-Arabien bei der WM-Premiere den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Mit drei Punkten beendete der krasse Außenseiter die Gruppe H hinter Spanien und vor Uruguay auf Rang zwei und trifft am kommenden Samstag (00.00 Uhr) auf Titelverteidiger Argentinien.

“Es ist einfach verrückt. Ich glaube, ich lebe in einem Traum. Jetzt wird eine große Party gefeiert. Ganz Kap Verde ist heute glücklich”, sagte Deroy Duarte. Auch gegen den amtierenden Weltmeister will der Mittelfeldmotor eine Überraschung nicht ausschließen: “Wir werden daran glauben, dann ist alles möglich.”

Kap Verde dem Sieg näher

Saudi-Arabien schied mit zwei Zählern als Letzter aus. Obwohl der WM-Ausrichter von 2034 im Gruppenfinale einen Sieg benötigte, trat er offensiv kaum in Erscheinung. Vor rund 68.000 Fans war es Kap Verde, das in Minute 22 erstmals anklopfte. Willy Semedo scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Saudi-Keeper Mohammed Al-Owais. Fortan hatte der WM-Neuling mehr vom Spiel, ohne sich zwingende Torchancen zu erarbeiten.

Die Saudis setzten erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das erste und auch einzige offensive Lebenszeichen. Mohamed Kanno bekam nicht genug Wucht hinter seinen Kopfball (45.+2). Denn auch nach Seitenwechsel war Kap Verde die gefährlichere Mannschaft. Jamiro Monteiro (49.) und Kevin Pina (50.) verfehlten aus aussichtsreicher Position. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte ein Konter beinahe das 1:0. Der eingewechselte Laros Duarte scheiterte aber am herausstürmenden Al-Owais (75.).

Weil Saudi Arabien auch in der Schlussphase nicht mehr zulegen konnte, war die Sensation nach 96 Minuten perfekt. Erstmals seit 20 Jahren gelang damit einem WM-Neuling der Aufstieg in die K.o.-Phase. Damals war es die Auswahl aus Ghana.