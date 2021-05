Serie C: Bozen ist der zweite Finalist

Bozen – Der TC Bozen und der TC Gherdeina kämpfen am Sonntag um den Meistertitel in der Serie C. Die Talferstädter setzten sich im heutigen Playoff-Nachholspiel beim ASC St. Georgen im Entscheidungsdoppel mit 4:3 durch.

Am vergangenen Sonntag musste das Match zwischen St. Georgen und Bozen aufgrund des schlechten Wetters verschoben und auf Samstag vertagt werden. Heute wurde das zweite Playoff-Halbfinale um 10.00 Uhr in St. Georgen nachgeholt. Das Duell dieser beiden Top-Mannschaften war von Beginn an sehr spannend und erwartungsgemäß ausgeglichen. Nach den vier Einzel-Begegnungen stand es 2:2-Unentschieden.

Der Österreicher Lucas Miedler, Nummer 306 der Welt, und der Bozner Tennisprofi Alexander Weis punkteten für die Gäste, der Brixner Christian Fellin und der Pusterer Thomas Berger für die „Jergina“. Anschließend gewannen beide Teams jeweils ein Doppel. Im Entscheidungsdoppel setzte sich schließlich das Bozner Duo Lucas Miedler/Tobias Tappeiner gegen Christian Fellin/Thomas Berger in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2 durch. Riesenjubel bei den Talferstädtern, die in nicht einmal 24 Stunden gegen den TC Gherdeina um den Landesmeistertitel kämpfen werden. Am Sonntag um 9.00 Uhr genießt Bozen gegen Patric Prinoth und Co Heimrecht. Gröden behielt vergangene Woche gegen den TC Meran A ebenfalls mit 4:3 die Oberhand. Im Absteiger-Duell empfängt hingegen der TC Meran B den ATC Völs. Der Verlierer muss in die Serie D1.

Ergebnisse Serie C Herren

Play-Off Halbfinale

ASC St. Georgen – TC Bozen 3:4

Lorenzo Di Maro (2.4) – Lucas Miedler (2.1) 0:6, 3:6

Marco Di Maro (2.4) – Alexander Weis (2.2) 1:6, 0:6

Christian Fellin (2.5) – Tobias Tappeiner (2.7) 6:4, 7:6

Thomas Berger (2.8) – Manuel Bernard (2.7) 6:4, 6:3

L. Di Maro/M. Di Maro – Miedler/Jonas Greif 3:6, 6:7

Fellin/Berger – Miedler/Tappeiner 6:2, 4:6, 10:8

Fellin/Berger – Miedler/Tappeiner 3:6, 2:6