Sexten – Sexten setzt ein klares Zeichen der Solidarität mit Jannik Sinner. Am Haus der Berge, wurde in Zusammenabreit mit der Alpinschule Drei Zinnen, eine große Plane mit der Botschaft „Sexten is always Proud of You“ angebracht – als Ausdruck der Unterstützung und des Zusammenhalts der gesamten Gemeinde.

In Sexten sind alle Einwohner stolz auf Jannik Sinners sportliche Erfolge, seine Disziplin und seinen Charakter – unabhängig von den aktuellen Geschehnissen. „Jannik hat uns immer mit seinen Leistungen begeistert. Gerade jetzt wollen wir ihm zeigen, dass wir als Gemeinschaft hinter ihm stehen“, erklärt Waltraud Watschinger, Präsidentin vom Tourismusverein Sexten.

“Diese Aktion unterstreicht, dass in Sexten Werte wie Vertrauen, Gemeinschaft und Fairness großgeschrieben werden. Für die Menschen vor Ort zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch Menschlichkeit und Zusammenhalt – gerade in schwierigen Zeiten. Die Initiative soll deutlich machen, dass Sexten hinter Jannik steht – nicht nur als Sportler, sondern als Mensch”, so der Tourismusverein in Sinners Heimatgemeinde.