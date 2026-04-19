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München-Sieger Ben Shelton freut sich über Lederhose

Shelton feiert in München seltenen US-Titel auf Sand

Sonntag, 19. April 2026 | 18:45 Uhr
München-Sieger Ben Shelton freut sich über Lederhose
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
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Von: apa

Fünf Wochen vor Beginn der French Open in Paris hat sich u.a. der US-Amerikaner Ben Shelton Selbstvertrauen für das zweite Tennis-Major geholt. Der 23-Jährige besiegte am Sonntag beim ATP-500-Turnier in München den Bezwinger von Alexander Zverev, Flavio Cobolli, mit 6:2,7:5. Beim gleichwertigen Event in Barcelona überraschte der Franzose Arthur Fils den favorisierten Russen Andrej Rublew mit 6:2,7:6(2). Bei den Frauen freuten sich Jelena Rybakina und Marta Kostjuk über Titel.

Rybakina besiegte beim WTA-500-Turnier in Stuttgart die Tschechin Karolina Muchova 7:5,6:1, Kostjuk holte im ersten rein-ukrainischen Endspiel auf der Tour gegen Landsfrau Veronika Podres mit 6:3,6:4 ihren zweiten Titel. Für Rybakina war es Titel Nummer 13. Nachdem ihr erstes Dutzend an Triumphen an verschiedenen Orten passiert war, kam es in Stuttgart zum ersten wiederholten Sieg nach 2024.

Shelton schrieb in München ein kleines Stück Tennis-Geschichte, zumindest aus US-Sicht. Denn er ist der erste US-Amerikaner seit Andre Agassi 2002 in Rom, der ein Sandplatz-Turnier mit höherem Stellenwert als ATP-250-Status gewonnen hat. Er ist erst der fünfte Amerikaner in diesem Jahrhundert, der ein Tourlevel-Turnier auf Sand außerhalb der USA gewonnen hat. “Ich habe große Ambitionen auf Sand. Ich möchte auf diesem Belag jedes Jahr besser werden”, versprach der Weltranglisten-Sechste.

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