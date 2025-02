Shutout im Grande Classico

Von: ka

Bozen – Der letzte „Grande Classico“ der Saison ist eine klare Angelegenheit. Der HCB Südtirol Alperia bezwingt die Migross Supermercati Asiago mit 3:0 dank der Tore von Helewka, Brunner und Frigo. Dabei lassen die Foxes den „Stellati“ in den gesamten 60 Minuten nur 13 Torschüsse zu. Für Torhüter Sam Harvey bedeutet dies das siebte Shutout der Saison – damit stellt er den Rekord von Leland Irving aus der Saison 2019/20 ein. Für Bozen sind es drei enorm wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze. Das Team von Glen Hanlon steht kurz vor der rechnerischen Playoff-Qualifikation und bleibt mit Red Bull Salzburg punktgleich auf dem dritten Platz, wobei die Salzburger ein Spiel weniger absolviert haben. Am Freitagabend um 19:45 Uhr steht in der Intercable Arena in Bruneck das Derby gegen den HC Pustertal an.

Der Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon kann auf den gesamten Kader zurückgreifen, mit Ausnahme der verletzten Gazley und Frank.

Die Foxes übernehmen von Beginn an das Kommando, und nach 14 Minuten steht das Schussverhältnis bei 14:0 für die Weiß-Roten. Dennoch gibt es zunächst wenige klare Torchancen. Miglioranzi trifft aus der Distanz einen gegnerischen Schlittschuh, wodurch der Puck gefährlich in Tornähe springt, und Mantenuto kann einen Turnover der Gäste nicht verwerten. Erst gegen Ende des Drittels wird Asiago offensiv aktiver und kommt durch Magnabosco zur ersten gefährlichen Aktion. Die Gäste dürfen eine Minute lang in doppelter Überzahl spielen, doch Bozens Unterzahlspiel hält stand. Kurz vor der Pause streift ein abgefälschter Distanzschuss von DiGiacinto den Pfosten, und Di Perna verfehlt aus guter Position.

Auch im Mitteldrittel bleibt das Spielmuster unverändert. Asiago verteidigt kompakt und erschwert Bozen den Spielaufbau. Doch in der 28. Minute gehen die Hausherren in Führung: Nach zwei vergebenen Chancen von Marchetti fasst sich Helewka ein Herz und trifft mit einem präzisen Schuss in den Winkel. Bozen nutzt das Momentum und setzt Fazio weiter unter Druck, bis dieser in der 37. Minute erneut hinter sich greifen muss. Salinitri legt auf Brunner ab, der zum 2:0 trifft – sein zweiter Saisontreffer. Kurz vor Drittelende verpassen Frigo und Salinitri bei einem Powerplay das mögliche 3:0.

Im Schlussdrittel kontrolliert Bozen das Spielgeschehen souverän, ohne das Tempo zu forcieren. Asiago spielt kaum offensiv, während Fazio sein Team mit mehreren Paraden im Spiel hält. Doch in der 54. Minute ist er erneut machtlos: Frigo trifft im Powerplay aus dem Slot zum 3:0 – sein 14. Saisontor, womit er seinen persönlichen Bestwert aus der Saison 2022/23 einstellt. Das ist zugleich die Entscheidung. Harvey bleibt nahezu beschäftigungslos und sichert sich das Shutout.

HCB Südtirol Alperia – Migross Supermercati Asiago 3 – 0 [0-0; 2-0; 1-0]

Tore: 27:01 Adam Helewka (1-0); 36:57 Pascal Brunner (2-0); 53:53 Luca Frigo PP1 (3-0)

Torschüsse: 41-13

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Huber, Smetana / Hribar, Zgonc

Zuschauer: 2.718