Sieben Spiele in den kommenden drei Tagen

Von: mk

Bozen – Die win2day ICE Hockey League kehrt am Dienstag aus der Länderspielpause zurück – und es geht gleich Schlag auf Schlag. In den kommenden drei Tagen stehen insgesamt sieben Spiele auf dem Programm. Den Auftakt macht am Dienstag das Nachholspiel der 30. Runde, in dem der EC Red Bull Salzburg auswärts auf Migross Supermercati Asiago Hockey trifft. Am Mittwoch folgen fünf weitere Partien, darunter das ORF Sport+ Livespiel zwischen den spusu Vienna Capitals und dem EC iDM Wärmepumpen VSV. Außerdem kommt es beim Duell der Steinbach Black Wings Linz mit den Moser Medical Graz99ers zu einem direkten Aufeinandertreffen zweier Top-6-Teams. Auch am Donnerstag wird in der ICE Hockey League gespielt, wenn Hydro Fehérvár AV19 auswärts beim HC TIWAG Innsbruck antritt. In puncto Playoff-Qualifikation können am Mittwoch mit Salzburg und Bozen zwei weitere Teams ihr Ticket für das Viertelfinale lösen.

Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg

Bereits am morgigen Dienstag treffen in der Nachholpartie der 30. Runde Asiago und Salzburg aufeinander. In dieser Saison konnten die Italiener bereits ein Spiel gegen die Red Bulls für sich entscheiden. Mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Partien präsentierte sich der Tabellenzwölfte vor der Länderspielpause in guter Form. Auch Salzburg, aktuell Tabellenzweiter, entschied drei der letzten fünf Spiele für sich.

spusu Vienna Capitals – EC iDM Wärmepumpen VSV

Am Mittwoch überträgt ORF Sport+ die Partie Wien gegen Villach ab 19:10 Uhr live. Zudem ist das Spiel im kostenlosen Livestream auf www.on.orf.at zu sehen. Für beide Teams geht es um enorm viel: Während die Capitals als Tabellenzehnter aktuell den letzten Pre-Playoff-Platz innehaben und sechs Punkte Vorsprung auf die elftplatzierten Pioneers Vorarlberg haben, liegt der VSV als Tabellensiebter nur zwei Punkte hinter den sechstplatzierten Black Wings. Vor der Länderspielpause kassierte Wien zwei Niederlagen in Folge, während sich Villach im Derby dem KAC mit 2:3/SO geschlagen geben musste. Davor feierten die „Adler“ jedoch vier Siege in Serie. Gegen die Capitals entschieden die Kärntner alle drei bisherigen Saisonduelle für sich.

EC-KAC – Pioneers Vorarlberg

Tabellenführer EC-KAC empfängt den Tabellenelften Pioneers Vorarlberg. Die „Rotjacken“ sind als einziges Team bereits fix für die Playoffs qualifiziert und haben fünf Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger Salzburg und Bozen. Die Pioneers hingegen sind mit sechs Zählern Rückstand auf den wichtigen zehnten Platz unter Zugzwang. Vor der Länderspielpause kassierten die Pioneers eine bittere 1:3-Niederlage gegen Ljubljana, davor setzten sie sich aber bei Pustertal mit 4:1 durch. Die Klagenfurter befinden sich aktuell in Topform und haben eine aktive Siegesserie von vier Spielen. In den vergangenen beiden Partien setzten sie sich gegen Villach und Graz jeweils im Shootout durch. Gegen die Pioneers ließ der KAC in dieser Saison bislang nichts anbrennen und entschied alle drei bisherigen Duelle klar für sich (7:1, 2:0, 5:2).

Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

Sowohl Linz als auch Graz können am Mittwoch mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Top-6 machen. Aktuell liegen die 99ers als Tabellenfünfter zwei Punkte vor den sechstplatzierten Black Wings, die ihrerseits zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellensiebten Villach haben. Linz hat zudem noch ein Spiel weniger absolviert als Graz und Villach. Die Oberösterreicher präsentierten sich zuletzt in sehr guter Form und feierten zwei deutliche Siege gegen Pustertal (7:2) und Asiago (7:3). Doch auch Graz befindet sich im Aufwind – mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und insgesamt sieben Erfolgen aus den letzten zehn Partien. In den bisherigen drei Saisonduellen gegen die Black Wings behielten die Steirer zwei Mal die Oberhand.

HCB Südtirol Alperia – Migross Supermercati Asiago Hockey

Der Tabellendritte Bozen kann am Mittwoch im „Il Grande Classico“ gegen Asiago den Playoff-Einzug perfekt machen. Dafür benötigen die Südtiroler einen Punkt mehr als Villach. Im direkten Saisonvergleich führt Bozen gegen das Team aus Venetien mit 2:1. Für die Gäste wird es bereits die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden sein, da Asiago am Dienstag Titelverteidiger Salzburg empfängt. Bozen musste sich vor der Länderspielpause den Red Bulls mit 2:6 geschlagen geben und feierte insgesamt nur zwei Siege aus den letzten sechs Partien.

HC Pustertal – EC Red Bull Salzburg

Auch der Tabellenzweite Salzburg steht kurz vor dem Playoff-Einzug. Holen die Red Bulls, die bereits am Dienstag im Einsatz sind, aus beiden Spielen mindestens vier Punkte, ist ihnen der Platz im Viertelfinale nicht mehr zu nehmen. Unter Umständen könnte sogar ein Punkt reichen – vorausgesetzt, sie holen am Mittwoch mindestens einen Zähler mehr als Villach. Gegner der Red Bulls ist Pustertal. Die Südtiroler liegen als Tabellenneunter aktuell auf Pre-Playoff-Kurs und haben neun Punkte Vorsprung auf die elftplatzierten Pioneers. In den vergangenen beiden Duellen mit Salzburg behielten die „Wölfe“ die Oberhand (6:3, 6:5/SO). Im ersten Aufeinandertreffen der Saison waren hingegen die „Mozartstädter“ siegreich (7:3).

HC TIWAG Innsbruck – Hydro Fehérvár AV19

Auch am Donnerstag wird in der win2day ICE Hockey League gespielt. Im sechsten Spiel der 49. Runde empfängt Innsbruck zu Hause Fehérvár. Während die Tiroler abgeschlagen am Tabellenende liegen, sind die Ungarn als Tabellenvierter auf Kurs Top-6. Ihr Vorsprung auf den siebtplatzierten VSV beträgt fünf Punkte, zudem haben sie nur einen Zähler Rückstand auf Platz zwei. Allerdings ist die aktuelle Form von Fehérvár alles andere als überzeugend – das Team kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. In der vergangenen Woche unterlagen sie zudem im ungarischen Cupfinale Ferencváros Budapest mit 1:3. Gegen Innsbruck hatten sie in dieser Saison jedoch keinerlei Probleme und entschieden alle bisherigen Duelle klar für sich (3:0, 7:1, 4:0).

win2day ICE Hockey League:

Dienstag, 11.02.2025:

20.00 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Puff, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Mittwoch, 12.02.2025:

19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: OFNER, SIEGEL, Bedynek, Durmis. | >> ORF Sport+ <<

19.15 Uhr: EC-KAC – Pioneers Vorarlberg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Bärnthaler, Puff. | >> live.ice.hockey <<

19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

Referees: FICHTNER, SEEWALD E., Jedlicka, Konc. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr HCB Südtirol Alperia – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: HUBER A., SMETANA, Fleischmann, Riecken. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: HC Pustertal – EC Red Bull Salzburg

Referees: NIKLOIC M., STERNAT, Hribar, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Donnerstag, 13.02.2025:

19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Hydro Fehérvár AV19

Referees: BERNEKER, SMETANA, Martin, Riecken. | >> live.ice.hockey <<