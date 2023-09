Sieg der Primavera in Cittadella

Bozen – Für die Primavera des FC Südtirol stand am Mittwoch, den 13. September das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Im ersten Vorrundenspiel des Primavera Tim Cup trafen die Jungs von Coach Federico Valente auswärts auf Cittadella.

Die Junioren des FC Südtirol haben sich im Stadio di Tombolo (Provinz Padua) mit 2 zu 1 durchgesetzt und somit für das zweite Vorrundenspiel qualifiziert. Luis Buzi brachte die Weißroten in der 31. Spielminute in Führung, indem er einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt im unteren Eck versenkte. Nach dem Seitenwechsel – in der 72. Spielminute – verwandelte Cittadellas Omoregie einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Der spielentscheidende Treffer fiel in der 72. Spielminute, als Neuzugang Amney Moutassime es seinem Mitspieler nachmachte und selbst einen Freistoß verwandelte.

Das zweite Vorrundenspiel (Gruppe B) gegen Brescia wurde für Mittwoch, den 20. September festgesetzt. Der Gewinner dieser Turnierrunde duelliert sich im Zweiunddreißigstel-Finale mit Albinoleffe. Die weiteren Begegnungen der Gruppe B sind Udinese-Venedig, Atalanta-Spal und Hellas Verona-Vicenza.

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 1-2 (0-1)

CITTADELLA: Veneran, Bonotto (10. Gasperini), Piras, Rigo (46. Forti), Nwoke, Pellegrini, Djibrill, Dal Lago, Librizzi (76. Doro), Basso (68. Orlando), Nuti (46. Omoregie).

Reservebank: Scquizzato, Beghetto, Canton, Allegra.

Trainer: Maurizio Rossi

FC SÜDTIROL: Drega, Balde, Testa (81. Sula), Cangert, Gander, Moutassime (81. Buonavia), Bahaj (46. Fugaro), Uez, Buzi (88. Costa), Padovani (63. Messner), Loncini.

Reservebank: Tschöll, Margoni, Naffaa.

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Francesco Burlando aus Genua (Nidaa Hader aus Ravenna und Carlo Farina aus Brescia)

TREFFER: 31. Buzi (FCS), 72. Elfmeter Omoregie (C), 77. Moutassime (FCS).

VERWARNUNGEN: Nwoke, Piras und Doro (C); Uez, Testa und Buzi (FCS).

PLATZVERWEIS: Nwoke (C) in der 75. Spielminute.