Sieg für Martin im MotoGP-Sprint von Le Mans

Samstag, 09. Mai 2026 | 15:29 Uhr
Von: apa

Der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Le Mans gewonnen. Der Ex-Weltmeister setzte sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch. KTM-Mann Pedro Acosta fuhr zu Rang vier. Weltmeister Marc Marquez kam in der Schlussphase spektakulär zu Sturz und humpelte anschließend Richtung Box. Am Sonntag folgt der Grand Prix.

