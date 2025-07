Sieg im Einzel für 45-jährige Venus Williams

Von: APA/sda/dpa

Venus Williams hat als zweitälteste Spielerin in der Geschichte des Profi-Tennis einen Sieg im Einzel gefeiert. Die US-Amerikanerin bezwang beim WTA500-Turnier in Washington ihre Landsfrau Peyton Stearns in der 1. Runde 6:3,6:4. Die 45-Jährige, die ihr erstes Einzel seit 16 Monaten bestritt, ist nach dem Sieg gegen die Nummer 35 der Welt die zweitälteste Spielerin, die je auf der Tour eine Partie gewonnen hat. Martina Navratilova war vor über 21 Jahren noch zwei Jahre älter.

“Ich musste einfach für die Versicherung zurückkommen. Ich muss meine Zusatzleistungen wiederbekommen, deshalb habe ich mit dem Training angefangen”, scherzte Williams über ihr Comeback. “Ich bin immer beim Arzt, deshalb brauche ich diese Versicherung.” Bis vor einer Woche war sie von der WTA noch als “inaktiv” gelistet gewesen, in der Weltrangliste wird sie derzeit gar nicht mehr geführt. Im vergangenen Sommer musste die frühere Nummer eins der Welt sich an der Gebärmutter operieren lassen, sie hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.