Aktuelle Seite: Home > Sport > Siege für Alcaraz und Zverev beim ATP-Finals-Auftakt
Carlos Alcaraz jubelte über seinen Auftaktsieg

Siege für Alcaraz und Zverev beim ATP-Finals-Auftakt

Sonntag, 09. November 2025 | 22:24 Uhr
Carlos Alcaraz jubelte über seinen Auftaktsieg
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: APA/sda

Der Spanier Carlos Alcaraz hat am Sonntag die ATP Finals der besten acht Tennis-Profis der Saison mit einem 7:6(5),6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur eröffnet. Der 22-Jährige benötigt nun noch zwei Siege, um am Jahresende die Nummer eins zu sein – entweder in seinen übrigen zwei Spielen des Pools Jimmy Connors oder inklusive Halbfinale. Im zweiten Spiel des Tages besiegte der Deutsche Alexander Zverev Ben Shelton aus den USA 6:3,7:6(6).

Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball. Der zweite Satz war eine klare Sache für den Favoriten, er entschied so auch das fünfte Duell mit De Minaur für sich. Zverev wiederum kam erst im Tiebreak des zweiten Satzes unter Druck, wehrte dort drei Satzbälle ab und verwandelte seinerseits den ersten Matchball.

Alcaraz hat noch Rechnung offen

2024 hatte Alcaraz unerwartet die Auftaktpartie gegen den Norweger Casper Ruud verloren, was ihn das Ticket für das Halbfinale kostete. Das Erreichen des Halbfinales 2023 war das bisherige Maximum von Alcaraz bei diesem Event. “Es ist sehr schwierig, dieses Turnier zu gewinnen”, erklärte der Iberer im Sky-Interview. “Ich hatte in den vergangenen drei Saisonen mit der Energie und der Motivation Probleme, heuer ist es ein bisschen anders. Ich bin zuversichtlich, weiter gutes Tennis zu spielen und versuche, dieses Turnier zu gewinnen.”

Titelverteidiger Jannik Sinner steigt am Montagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ein. Der Südtiroler ist der zweite Kandidat auf die Nummer eins per Jahresende. Davor trifft der US-Amerikaner Taylor Fritz auf den Italiener Lorenzo Musetti (14.00 Uhr).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
88
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
56
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
43
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
36
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 