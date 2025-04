Siege für Boston und Cleveland in den NBA-Play-offs

Von: APA/dpa

Die Boston Celtics haben in der NBA auch ihr zweites Play-off-Spiel gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen Orlando Magic mit 109:100 durch und stellte in der “best of seven”-Serie auf 2:0. Auch die Cleveland Cavaliers siegten in ihrem zweiten Heimspiel gegen die Miami Heat 121:112. Die Golden State Warriors mit Basketball-Superstar Stephen Curry kassierten mit einem 94:109 auswärts gegen die Houston Rockets hingegen den Ausgleich in der Serie.

Die Celtics mussten gegen Orlando auf ihren besten Spieler verzichten. Jayson Tatum hatte sich im ersten Duell am Handgelenk verletzt und verpasste erstmals in seiner Karriere ein Play-off-Spiel. In seiner Abwesenheit trumpfte Jaylen Brown groß auf und verbuchte 36 Punkte und 10 Rebounds. Für die Magic war erneut Paolo Banchero mit 32 Punkten am erfolgreichsten. Einen doppelten Rückschlag kassierten die Warriors in Texas: Denn Jimmy Butler fiel bereits im ersten Viertel mit einer Beckenprellung aus. Ob er am Samstag (Ortszeit) in San Francisco wieder spielen kann, war unklar.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 1. Runde (“best of seven”) – Eastern Conference: Cleveland Cavaliers – Miami Heat 121:112. Stand in der Serie: 2:0; Boston Celtics – Orlando Magic 109:100. Stand: 2:0; Western Conference: Houston Rockets – Golden State Warriors 109:94. Stand: 1:1.