Siege für das Führungsduo

Von: mk

Bozen – Am Samstag feierten die Red Bull Hockey Juniors und KHL Sisak – das Führungsduo der Alps Hockey League – Siege. Schlusslicht Unterland gewann beim Meister in Zell am See, während Kitzbühel im Shootout gegen Asiago triumphierte. Jesenice entschied zudem ein Torfestival gegen Ritten für sich.

S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Die Juniors gewannen auch das zweite Saisonduell gegen Cortina. Nach einem torlosen Eröffnungsabschnitt traf Kapitän Gesson zur Führung. Im zweiten Drittel machten die Red Bulls das 2:0; Böhm sicherte im dritten den Endstand. Goalie Luca Haitzmann verbuchte sein erstes Shutout der Saison.​

KHL Sisak – HC Gherdeina valgardena.it 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Sisak erfüllte die Favoritenrolle gegen Gröden vor mehr als 1.700 Zuschauern. Nach zehn Minuten führten die Kroaten mit 2:0, zur ersten Pause stand es 3:1. Im Mittelabschnitt zogen die Hausherren weiter davon, Matko Idžan sorgte mit dem 4:1 für den Game-Winner. Am Ende siegte Sisak mit 6:3.​ Damit bleiben die zweitplatzierten Kroaten den Juniors auf den Fersen.

EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Nach sechs Siegen in Folge unterlagen die Zeller Eisbären vor über 2.000 Fans klar gegen Schlusslicht Unterland. Die Gäste übernahmen im ersten Drittel mit einem Doppelpack von Marek Potsinok die Führung. Erik Potsinok erhöhte im Mittelabschnitt auf 3:0. Nach einer Antwort der Hausherren stellten die Gäste den Vorsprung wieder her, bevor Marek Potsinok mit seinem Hattrick den 5:1-Endstand fixierte.​

HC Migross Asiago – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:4 SO (1:2, 0:0, 2:1)

Mehr als 1.900 Zuschauer erlebten ein spannendes Duell zwischen Asiago und Kitzbühel. Die Italiener führten früh, doch die Tiroler drehten die Partie noch im ersten Drittel. Bretschneider machte im dritten Drittel in Überzahl das 3:1 – es war sein zweiter Treffer des Abends. Asiago glich in einer Schlussoffensive noch aus, Valentini und Gios sorgten für das 3:3. Crnkic entschied im Shootout für Kitzbühel.​

HDD Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

In Jesenice entbrannte ein torreiches Duell gegen die Rittner Buam. Die Gäste führten früh und drehten nach Rückstand erneut um, nahmen jedoch zu viele Strafen, was Jesenice mehrmals im Powerplay nutzte. Im letzten Drittel fielen in einer offenen Schlussphase noch mehrere Tore auf beiden Seiten, doch der entscheidende Vorteil blieb bei den effizienteren Slowenen, bei denen Erik Svetina zwei Tore und eine Vorlage verbuchte. Am Ende brachte Jesenice den knappen 6:5-Vorsprung über die Zeit.

Alps Hockey League:

Sa, 29.11.2025:

EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Referees: HOLZER, HUBER R., Markizeti, Seewald J.

Goals: 0:1 M. Potsinok (12.), 0:2 M. Potsinok (20.), 0:3 E. Potsinok (31.), 1:3 Jennes (42.), 1:4 Galimberti (50.PP), 1:5 M. Potsinok (52.)

HDD Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

Referees: BROCK, HLAVATY, Legat, Preiser

Goals: 0:1 Welychka (5./PP), 1:1 Zalokar (6.), 2:1 Svetina (9./PP), 2:2 Crespi (20./PP), 2:3 Insam (22.), 3:3 Svetina (27./PP), 4:3 Zajc (36.), 5:3 Slivnik (52./PP), 5:4 Alderson (57./PP), 6:4 Burgar (58.), 6:5 Felicetti (59.)

KHL Sisak – HC Gherdeina valgardena.it 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Referees: BERGANT, BULOVEC, Jeram, Wendner

Goals: 1:0 Juric (3.), 2:0 Panasenko (10./PP), 2:1 Moncada (15.), 3:1 Dobric (19./PP), 4:1 M. Idzan (33.), 4:2 Kasslatter (49./PP), 5:2 Yeob (51.), 5:3 Brady (53.), 6:3 Larionovs (60./EN)

HC Migross Asiago – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:4 SO (1:2, 0:0, 2:1)

Referees: RIVIS, RUETZ, Cusin, Strimitzer

Goals: 1:0 #91 Rigoni (8.), 1:1 Loshing (10.), 1:2 Bretschneider (16.), 1:3 Bretschneider (45./PP), 2:3 Valentini (55.), 3:3 Gios (58.), 3:4 Crnkic (PS)

S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Referees: MOSCHEN, WINKLER, Steiner F., Veselka

Goals: 0:1 Gesson (30.), 0:2 Kogler (36.), 0:3 Böhm (49.)