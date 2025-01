Siege für Liverpool und Arsenal – ManCity schlägt Chelsea

Von: apa

Die beiden Top-Teams der englischen Fußball-Premier-League haben am Samstag Siege eingefahren. Tabellenführer Liverpool feierte einen 4:1-Heimerfolg über Ipswich und liegt damit bei einem Spiel in der Hinterhand weiterhin sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Arsenal, der sich bei den Wolverhampton Wanderers mit 1:0 durchsetzte. Für den Überraschungsdritten Nottingham setzte es ein 0:5-Debakel in Bournemouth. Manchester City gewann den Schlager daheim gegen Chelsea 3:1.

Für Liverpool scorten Dominik Szoboszlai (11.), Mohamed Salah (35.) und Cody Gakpo (44., 66.). Das Goldtor von Arsenal ging auf das Konto von Riccardo Calafiori (74.). Die “Wolves” und die “Gunners” beendeten die Partie nach Gelb-Rot für Joao Gomes (70.) beziehungsweise Rot für Myles Lewis-Skelly (43.) zu zehnt.

Aussetzer vom neuen City-Verteidiger

Im letzten Spiel des Tages geriet ManCity nach zwei Minuten durch einen Aussetzer von 40-Millionen-Euro-Neuzugang Abdukodir Chusanow in Rückstand. Der Usbeke köpfelte den Ball bei seinem Debüt im eigenen Strafraum genau auf Nicolas Jackson, der Noni Madueke bediente.

Josko Gvardiol gelang der Ausgleich (42.), für das 2:1 sorgte Erling Haaland. Der Norweger hob den Ball über den ohne Not herausgelaufenen Chelsea-Goalie Robert Sanchez ins Netz (68.) und bereitete auch noch das 3:1 durch Phil Foden vor (87.). Der Meister verbesserte sich dadurch auf Platz vier, liegt aber nach Verlustpunkten gerechnet 15 Zähler hinter Liverpool.