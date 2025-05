Siegeslauf von Grabher geht im Wiesbaden-Finale zu Ende

Von: apa

Der Siegeslauf von Julia Grabher auf ITF-Level ist zu Ende. Die 28-jährige Vorarlbergerin unterlag am Sonntag im Endspiel des W100-Turniers in Wiesbaden der topgesetzten Ungarin Anna Bondar nach 1:35 Stunden 2:6,4:6. Grabher hatte zuletzt die Turniere in Santa Margherita di Pula, Koper und Chiasso gewonnen. Ihr vierter Titel en suite sowie der 22. Einzelsieg in Folge auf diesem mit dem ATP-Challenger-Niveau vergleichbaren Level blieben ihr aber verwehrt.

Grabher hatte am Samstag zwei Matches an einem Tag gewonnen. Gegen die Weltranglisten-102. Bondar war dann aber nichts mehr zu holen. Für den Bresnik-Schützling geht es aber im WTA-Ranking steil aufwärts, sie wird sich – etwas zeitverzögert, da kleinere Turniere erst später gutgeschrieben werden – in etwa auf Position 160 verbessern. Zu Jahresbeginn ist die Dornbirnerin, die nach einer Handgelenksverletzung samt Operation sowie sieben Monaten Pause weit zurückgefallen war, noch auf Platz 413 gelegen.