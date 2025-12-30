Aktuelle Seite: Home > Sport > Siegesserie von Tabellenführer KAC endet in Ljubljana
Die Grazer rückten dem KAC näher

Siegesserie von Tabellenführer KAC endet in Ljubljana

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 21:49 Uhr
Die Grazer rückten dem KAC näher
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Der KAC hat in der letzten Runde vor dem Jahreswechsel die Hälfte seines Vorsprungs an der Tabellenspitze der ICE-Eishockeyliga eingebüßt. Die Klagenfurter mussten sich am Dienstag im Schlagerspiel bei Olimpija Ljubljana mit 2:3 geschlagen geben und gehen mit einem Guthaben von drei Punkten auf die Graz99ers ins neue Jahr. Die Steirer gewannen beim kriselnden VSV 4:1. Siege feierten auch Red Bull Salzburg, die Black Wings Linz und die Vienna Capitals.

Der KAC war mit fünf Erfolgen hintereinander zum Tabellendritten nach Slowenien gereist. Nach einer halben Stunde lag der Vizemeister auch in Ljubljana 2:1 voran, verspielte aber innerhalb von 101 Sekunden die Führung. Die Grazer nutzten den Umfaller, gewannen auch ihr drittes Spiel nach der kurzen Weihnachtspause und sind nun in Schlagdistanz zum KAC. Titelverteidiger Salzburg holte mit einem 4:0 bei Schlusslicht HC Innsbruck den achten Sieg in Serie, der punktegleiche HCB Südtirol fertigte in Bozen die Pioneers Vorarlberg mit 5:0 ab.

Wichtige Siege für Linz und die Caps

Im engen Fünfkampf um die vier Plätze im Pre-Play-off feierten die Black Wings Linz und die Vienna Capitals in Duellen mit den ungarischen Konkurrenten Siege. Die Linzer deklassierten im Heimspiel Fehervar 7:0 und verbesserten sich auf Rang acht.

Die Vienna Capitals setzten sich in Budapest gegen Ferencvaros nach Verlängerung 3:2 durch. Dank Treffern von Linden Vey (57.) und Mitch Hults (64.) schlossen die Wiener nach Punkten zu den kriselnden Villachern auf. Der VSV musste die siebente Niederlage in Serie bzw. die zehnte in den jüngsten elf Partien einstecken und muss mittlerweile um den Aufstieg in die K.o.-Phase zittern.

