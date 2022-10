Siegesserien von Jesenice und Zell am See erneut auf dem Prüfstand

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am Samstag sieben Spiele auf dem Programm. Während die Siegesserien von HDD SIJ Acroni Jesenice und den EK Die Zeller Eisbären erneut auf dem Prüfstand stehen, treffen die formstarken Teams aus Kitzbühel und Cortina im direkten Duell aufeinander.

Alps Hockey League:

Sa, 29.10.2022, 18.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: HLAVATY, WIDMANN, Schonaklener, Voican | >> PPV-Livestream <<

Mit einem 4:1-Erfolg in Klobenstein baute Jesenice die Tabellenführung am Mittwoch weiter aus. Die Slowenen gewannen zehn ihrer elf Liga-Partien in regulärer Spielzeit, einzig bei den Unterland Cavaliers mussten sich die Steelers in der zweiten Runde geschlagen geben. Mit 13 Treffern führt Zan Jezovsek die Liga-Torschützenliste an, neun Mal traf er davon zuhause. Nach zwei Siegen musste sich Sterzing unter der Woche zu Hause gegen Meran geschlagen geben. Die Broncos liegen in der Tabelle auch dank der Auswärtsstärke auf Rang sieben, vier von sechs Partien in der Fremde konnte die Mannschaft von Headcoach Jussi Tupamäki gewinnen. In der Alps Hockey League sind die Wipptaler in Jesenice aber noch sieglos, in sieben Partien verbuchten sie nur einen Punkt.

Sa, 29.10.2022, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Rittner Buam SkyAlps

Referees: BAJT, WUNTSCHEK, Arlic, Javornik | >> PPV-Livestream <<

Das EC-KAC Future Team sorgte am Mittwoch für eine große Überraschung, die Klagenfurter gewannen bei Cortina im Penaltyschießen und feierten damit den fünften Saisonsieg. Die Kärntner liegen auf Platz elf, einen Rang hinter dem kommenden Gegner Ritten, der vor zwei Tagen gegen Jesenice den Kürzeren zog. Bei den Südtirolern wechselten sich in den letzten vier Spielen Erfolg und Misserfolg stets ab. Und auch ihre AHL-Bilanz in Klagenfurt ist mit drei Siegen und drei Niederlagen ausgeglichen. Doch gerade die letzten drei Duelle gingen an den KAC, der sich in dieser Spielzeit jedoch zuletzt fünf Mal in Folge zuhause geschlagen geben musste.

Sa, 29.10.2022, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald

Referees: DURCHNER, KAINBERGER, Seewald, Telesklav | >> FREE Livestream <<

Die Red Bull Hockey Juniors liegen derzeit nach 14 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz, am Mittwoch setzten sich die Salzburger nach Verlängerung in Kitzbühel durch. Dennoch stockt die Offensive der Red Bulls, in den letzten drei Spielen wurden lediglich ebenso viele Tore erzielt. Bregenzerwald kassierte am Dienstag eine empfindliche 0:6-Heimpleite gegen Gröden, es war die dritte Niederlage in Folge. In zwölf Begegnungen konnten die Vorarlberger bislang 17 Zähler einheimsen. Die Eisarena Salzburg ist nicht das liebste Reiseziel des EC Bregenzerwald. Noch nie konnte hier gepunktet werden, alle acht Duelle gingen an die Juniors.

Sa, 29.10.2022, 19.15 Uhr: Steinbach Steel Wings Linz – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: LEHNER, MILOVANOVIC, Legat, Murnik | >> PPV-Livestream <<

Die Steel Wings gaben am Mittwoch trotz eines 0:4-Rückstands in Zell am See nie auf und kamen sogar auf ein Tor heran, am Ende mussten sie mit 3:5 die elfte Niederlage im zwölften Spiel einstecken. Der einzige Saisonsieg der Oberösterreicher gelang zu Hause gegen Kitzbühel, am Samstag empfangen sie die Unterland Cavaliers zum ersten direkten Duell. Der Liga-Neuling bezwang Fassa am Mittwoch nach Penaltyschießen und liegt aktuell auf Rang fünf. Nachdem das Team aus Neumarkt zu Saisonbeginn zwei Auswärtssiege verbuchte, unterlagen die Südtiroler zuletzt drei Mal in Folge.

Sa, 29.10.2022, 19.30 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro

Referees: KUMMER, MEIXNER, Kanyo, Wucherer | >> PPV-Livestream <<

Zwar mussten sich sowohl Kitzbühel als auch Cortina am Mittwoch nach Overtime bzw. Penaltyschießen geschlagen geben, dennoch können beide Teams eine beeindruckende Serie vorweisen: die Tiroler punkteten in ihren letzten sechs Spielen, Cortina verbuchte sogar in den vergangenen elf Partien zumindest immer einen Punkt. Während der KEC auf Rang sechs liegt, sind die Italiener erster Verfolger von Spitzenreiter Jesenice. Cortina gewann zehn von elf AHL-Duelle gegen Kitzbühel, den einzigen Sieg feierte die Österreicher im Jänner 2020 zu Hause. Während die Italiener die zweitbeste Defensive der Liga stellen, gehört Kitzbühels Offensive zur Liga-Spitze.

Sa, 29.10.2022, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – HC Meran/o Pircher

Referees: HOLZER, LAZZERI, Bedana, Spiegel | >> PPV-Livestream <<

Mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen zeigte der EHC Lustenau zuletzt ansteigende Form. Nun wollen die Vorarlberger zu Hause gegen Meran auch den ersten Saisonsieg in der Rheinhalle einfahren. Die beidenLegionäre Ryan Hayes und Niclas Lucenius geben bei diesem Spiel ihr Heimdebut – Hayes war bereits bei den beiden Partien gegen Jesenice und KAC mit dabei, Lucenius ist es überhaupt der erste Auftritt im Dress der Lustenauer. Die Gäste aus Südtirol rangieren mit elf Punkten aus zwölf Spielen einen Platz vor den Gastgebern. Sie gewannen drei der vier letzten Spiele und kommen mit viel Selbstvertrauen nach Vorarlberg. Im bislang einzigen AHL-Duell feierte der EHC einen 3:0-Erfolg.

Sa, 29.10.2022, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – EK Die Zeller Eisbären

Referees: EGGER, SCHAUER, Brondi, Cristeli | >> PPV-Livestream <<

Fassa musste sich zuletzt zweimal auswärts geschlagen geben. Die Italiener – die aktuell auf Rang zwölf liegen – holten acht ihrer elf Punkte zu Hause. Erst kürzlich tauschten die Falken ihren Headcoach. So ist Marco Liberatore nicht mehr Cheftrainer der Italiener. Vorübergehend übernimmt Luigi Marchetti an der Bande der Falken, der am Samstag seinen ersten Auftritt in heimischer Halle feiert. Zu Gast sind die Zeller Eisbären, die ihre letzten sechs Spiele gewinnen konnten und auf Platz drei liegen. Mit bislang 50 Treffern stellten die Salzburger gemeinsam mit Jesenice die beste Offensive der Liga. Tomi Wilenius führt die teaminterne Scorerwertung mit 17 Punkten (9G, 8A) an.