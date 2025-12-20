Aktuelle Seite: Home > Sport > Siegreiches Manchester City legt Arsenal vor
Haaland traf gegen West Ham doppelt

Siegreiches Manchester City legt Arsenal vor

Samstag, 20. Dezember 2025 | 18:03 Uhr
Haaland traf gegen West Ham doppelt
APA/APA/AFP/DARREN STAPLES
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat im Kampf um die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League Konkurrent Arsenal vorgelegt. Die Elf von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen West Ham durch zwei Treffer von Erling Haaland und ein Tor von Tijjani Reijnders klar mit 3:0. City überholte damit Arsenal zumindest kurzzeitig und hat einen Zähler Vorsprung, die Londoner können sich die Führung am Abend aber beim Gastspiel in Liverpool gegen Everton zurückholen.

Newcastle United und Chelsea trennten sich zum Auftakt der 17. Runde 2:2. Chelsea machte dabei einen 0:2-Rückstand wett, Reece James und Joao Pedro egalisierten einen Doppelpack von Nick Woltemade. Das Team aus London bleibt Vierter, hat aber bereits acht Punkte Rückstand auf City.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
96
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
38
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
36
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 