Siegreiches Manchester City legt Arsenal vor

Von: apa

Manchester City hat im Kampf um die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League Konkurrent Arsenal vorgelegt. Die Elf von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen West Ham durch zwei Treffer von Erling Haaland und ein Tor von Tijjani Reijnders klar mit 3:0. City überholte damit Arsenal zumindest kurzzeitig und hat einen Zähler Vorsprung, die Londoner können sich die Führung am Abend aber beim Gastspiel in Liverpool gegen Everton zurückholen.

Newcastle United und Chelsea trennten sich zum Auftakt der 17. Runde 2:2. Chelsea machte dabei einen 0:2-Rückstand wett, Reece James und Joao Pedro egalisierten einen Doppelpack von Nick Woltemade. Das Team aus London bleibt Vierter, hat aber bereits acht Punkte Rückstand auf City.