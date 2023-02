Silbermedaille für Dorothea Wierer bei WM in Oberhof

In der Mixed-Staffel und gleich zum Auftakt

Oberhof – In Oberhof in Deutschland fiel heute der Startschuss für die Biathlon-Weltmeisterschaft. Gleich zum Auftakt konnten Dorothea Wierer und ihre Teamkollegen bereits jubeln. Das italienische Team hat nämlich in der Mixed-Staffel über vier mal sechs Kilometer Silber geholt.

Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz und Tommaso Giacomel überzeugten vor allem beim Schießen. Sie leisteten sich insgesamt nur sechs Fehlschlüsse. Besser waren nur die Athleten aus Norwegen.

Bronze sicherte sich das französische Team.