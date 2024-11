Silvesterknaller für Bozen

Von: luk

Bozen – Den Organisatoren des Silvesterlaufs in Bozen sind zwei weitere Coups gelungen. 40 Tage vor dem 50. BOclassic Südtirol, der am Dienstag, 31. Dezember stattfinden wird, steht die Teilnahme zweier weiterer Weltstars am Eliterennen der Männer fest: Telahun Haile Bekele (Äthiopien) und Pietro Arese (Italien) werden auf dem Waltherplatz am Start sein.

Für den äthiopischen Langstreckenläufer ist es eine Rückkehr zum BOclassic Südtirol, nachdem er 2019 auf der Zehn-Kilometer-Strecke des Traditionslaufs den zweiten Platz und bei der Sonderausgabe 2020 im Safety Park den siebten Rang auf der damals ausnahmsweise halb so langen Distanz belegt hatte. Bekele ist der ehemalige äthiopische 5000m-Meister (2019) und gewann unter anderem die 5000m bei der Goldenen Gala 2019. In dieser Saison wurde der 25-Jährige beim Finale der Diamond League in Brüssel Dritter über 5000 m und stellte dabei seine eigene Saisonbestzeit auf (12.45,63 Minuten). Seine persönliche Bestleistung über 10 Kilometer stammt aus dem Dezember 2022 und liegt bei 27.29 Minuten.

Genau auf den zehn Kilometern bzw. den acht Streckenrunden des BOclassic Südtirol im Herzen der Bozner Altstadt wird sich Bekele mit anderen großen Athleten messen, darunter der starke „Azzurro“ Pietro Arese. Der 25-Jährige aus dem Piemont wird zum dritten Mal in Serie am Bozner Silvesterlauf teilnehmen. Arese blickt auf ein starkes 2024 zurück, in dem er bei den Europameisterschaften in Rom die Bronzemedaille über 1500m gewinnen konnte und bei den Olympischen Sommerspielen in Paris über dieselbe Distanz als Achter abschloss. Genau in diesem Rennen stellte Arese auch einen neuen Italienrekord über 1500m auf, und zwar in 3.30,74 Minuten.

Ebenfalls mit von der Partie ist der Publikumsliebling der Bozner Fans: Yemaneberhan „Yeman“ Crippa. Seine Teilnahme wurde bereits vor zehn Tagen bekanntgegeben. Crippa ist der Halter des Italienrekords über zehn Kilometer mit einer Zeit von 27.08 Minuten. Für das Rennen der Elite-Frauen, das über fünf Kilometer (vier Streckenrunden) ausgetragen wird, äußerte sich Athletenmanager Gianni Demadonna noch nicht zu den Konkurrentinnen von Nadia Battocletti. Die Trentinerin kehrt als Titelverteidigerin nach Bozen zurück, nachdem sie heuer die olympische Silbermedaille über 10.000 m und zwei EM-Goldmedaillen (5000 und 10.000 m) gewonnen hat.

Programm des 50. BOclassic Südtirol – 31.12.2024

9.00 bis 13.00 Uhr: Startnummer-Übergabe am Race Office (Pfarrheim Bozen)

12.50 Uhr: Pensplan Centrum Just-for-fun (1,25 – 5 km = 1-4 Runden)

13.40 Uhr: Ladurner Volkslauf (5 km = 4 Runden)

14.30 Uhr: Raiffeisen Jugendcup (von 1,25 bis 2,5 km = 1 oder 2 Runden)

15.00 Uhr: BOclassic Elite Männer (10 km = 8 Runden)

15.40 Uhr: BOclassic Elite Frauen (5 km = 4 Runden)

16.00 Uhr: Siegerehrung Elite-Rennen