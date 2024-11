Sinner als Gruppensieger im Halbfinale der ATP Finals

Von: APA/dpa

Als souveräner Gruppensieger spielt Publikumsliebling und Topfavorit Jannik Sinner beim Tennis-Saisonfinale in Turin um den Einzug ins Endspiel. Mit einem 6:3,6:4-Erfolg gegen den früheren russischen Turniersieger Daniil Medwedew entschied die Nummer eins der Welt am Donnerstag auch das dritte Gruppenspiel für sich. Ohne Satzverlust zog Sinner bei den ATP Finals in seiner Heimat damit ins Halbfinale ein.

“Ich bin hier, um so viele Matches wie möglich zu gewinnen”, sagte der lautstark gefeierte Australian-Open- und US-Open-Gewinner von 2024, dem nach einem Freispruch und zwei positiven Dopingproben weiterhin eine Sperre droht. “Ich weiß, was ich in dieser Saison erreicht habe. Ich versuche das Tennis hier einfach zu genießen.”

Dank der Hilfe des US-Amerikaners Taylor Fritz war Sinners Halbfinal-Einzug schon vor seinem abschließenden Einzel festgestanden. US-Open-Finalist Fritz hatte sich gegen den Australier Alex de Minaur mit 5:7,6:4,6:3 durchgesetzt und qualifizierte sich damit als Gruppenzweiter für das Halbfinale am Samstag.

In der zweiten Gruppe fällt am Samstag die Entscheidung. Alexander Zverev führt mit zwei Siegen und trifft auf den spanischen Wimbledon- und French-Open-Gewinner Carlos Alcaraz. Casper Ruud spielt gegen den Russen Andrej Rublew.