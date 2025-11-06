Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner bei ATP Finals gegen Zverev, Alcaraz gegen Djokovic
Jannik Sinner trifft bei den ATP Finals auf Alexander Zverev/l.

Sinner bei ATP Finals gegen Zverev, Alcaraz gegen Djokovic

Donnerstag, 06. November 2025 | 13:55 Uhr
Jannik Sinner/r. trifft bei den ATP Finals auf Alexander Zverev/l.
APA/APA/AFP/Archivbild/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa

Der Südtiroler Jannik Sinner trifft bei den ATP Finals der Tennis-Profis ab Sonntag in Turin u.a. auf den Deutschen Alexander Zverev. Zudem wurde ihm am Donnerstag der US-Amerikaner Ben Shelton zugelost. Der vierte Platz in der Gruppe Björn Borg geht an den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Italiener Lorenzo Musetti. Der Spanier Carlos Alcaraz spielt im Pool Jimmy Connors gegen den Serben Novak Djokovic, den US-Amerikaner Taylor Fritz und den Australier Alex de Minaur.

Auger-Aliassime nimmt aktuell den achten und letzten Qualifikationsplatz für das Saison-Abschlussturnier der Männer ein, Musetti würde ihn aber mit einem Titelgewinn beim laufenden Turnier in Athen noch aus dem elitären Feld verdrängen. An den ersten sechs Spieltagen werden in Gruppenspielen die insgesamt vier Aufsteiger ins Semifinale ermittelt, ab dem es Ende nächster Woche im K.o.-System um den Titel geht. Im Vorjahr entschied Sinner das Finale gegen Fritz für sich.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
168
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
27
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
25
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
24
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 