Sinner bei Finals souverän, Auger-Aliassime im Halbfinale

Von: apa

Titelverteidiger Jannik Sinner bleibt bei den Tennis-ATP-Finals in Turin unantastbar. Der Weltranglistenzweite setzte sich am Freitag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,7:6(3) durch und feierte vor heimischer Kulisse damit seinen dritten Erfolg im dritten Auftritt. Für Sinner war es der 29. Sieg in Serie auf Hardcourt. Felix Auger-Aliassime schaffte danach im direkten Duell mit Alexander Zverev den Einzug ins Halbfinale. Der Kanadier bezwang den Deutschen 6:4,7:6(4).

Sinner war schon vor der Partie als Halbfinalist festgestanden, Shelton hatte keine Chance mehr auf den Aufstieg. Der Südtiroler holte sich gleich zu Beginn des ersten Satzes ein Break und blieb danach ungefährdet. Im zweiten Satz leistete der Finals-Debütant Shelton mehr Gegenwehr, brachte seine Aufschlagspiele durch und wehrte beim Stand von 4:5 einen Matchball ab. Sinner musste erstmals beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler in ein Tiebreak, wo er alles klar machte. In der Runde der besten vier wartet auf Sinner am Samstag der Australier Alex de Minaur.

“Wenn du hierher kommst und alle drei Gruppenspiele gewinnst, musst du auf einem sehr hohen Level spielen. Das habe ich geschafft”, meinte Sinner im Sieger-Interview. Mental habe er sich bis jetzt stark präsentiert, so der 24-Jährige. “Also schauen wir, was jetzt noch kommt.”

Auger-Aliassime nervenstärker als Zverev

Auger-Aliassime bewies am Ende des ersten Satzes Durchsetzungsvermögen. Zverev konnte beim Stand von 4:4 eine Breakchance nicht nutzen, im folgenden Game verwertete der Kanadier dann seinen sechsten Satzball. Im zweiten Durchgang war der 25-Jährige aus Montreal im Tiebreak der nervenstärkere. Zverev hatte dabei beim Stand von 2:2 zwei weitere Breakchancen liegen gelassen.

Auger-Aliassime, die Nummer acht der Welt, trifft im Halbfinale am Samstagabend auf den topgesetzten Carlos Alcaraz. Der 22-jährige Spanier hat wie Sinner alle seine drei Gruppenpartien gewonnen und wird das Jahr definitiv als Nummer eins der Tennis-Welt beenden.