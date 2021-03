Sinner bleibt in Marseille an Medvedev hängen

Marseille – Daniil Medvedev hat die Siegesserie von Jannik Sinner beim ATP-250-Turnier in Marseille gestoppt. Der 19-jährige Sextner musste sich am späten Freitagnachmittag im Viertelfinale dem Russen, Nummer eins der Setzliste und drei der Welt, mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Zum insgesamt neunten Mal in seiner Karriere trat Sinner heute gegen einen Top-Ten-Spieler an. Drei Mal ging er dabei als Sieger vom Platz. Gegen Daniil Medvedev, dem Finalisten der Australian Open, hat Sinner kurioserweise bereits im Vorjahr in Marseille gespielt. Damals musste sich der Pusterer im Achtelfinale in drei Sätzen mit 6:1, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Medvedev ist in einer Bombenverfassung und wird ab Montag die neue Nummer zwei der Welt hinter Novak Djokovic sein.

Heute war der Russe schlicht eine Nummer zu groß für Sinner. Medvedev nahm dem Weltranglisten-34. im fünften Spiel erstmals den Service zum 3:2 ab. Im siebten Spiel sicherte er sich dann das nächste Break zum 5:2. Auf eigenem Aufschlag servierte Medvedev zum 6:2 aus. Im zweiten Spielabschnitt holte der russische Topfavorit gleich wieder das Break zum 3:2. Kurz darauf vergab Sinner seinen einzigen Breakball der Partie zum möglichen 4:4. Medvedev brachte seinen Aufschlag durch und stellte auf 5:3. Somit war der Widerstand des Sextners gebrochen. Nach 1:15 Stunden Spielzeit verwandelte Medvedev seinen zweiten Matchball zum 6:4-Endstand. Eine bärenstarke Vorstellung des 25-jährigen Russen.

Sinner verabschiedet sich nach dieser Niederlage mit 45 ATP-Punkten sowie 10.450 Euro Preisgeld. Im ATP-Ranking wird sich der Südtiroler um zwei Positionen auf Platz 32 verbessern. Sinners Terminkalender ist auch in den nächsten Wochen randvoll. Kommende Woche schlägt der „Azzurro“ in Dubai auf. Dies ist gleichzeitig auch die Generalprobe im Hinblick auf das erste Masters-1000-Turnier der Saison in Miami.