Sinner erreicht das Viertelfinale – und hilft bewusstloser Zuschauerin

Miami – Jannik Sinner hat am Dienstag beim Masters-1000-Turnier in Miami gegen den Australier Christopher O’Connell in zwei Sätzen gewonnen und zieht somit ins Viertelfinale ein. Wie SportNews.bz berichtet, machte der Südtiroler Tennisprofi allerdings nicht nur sportlich von sich reden, berichtet SportNews.bz.

Bisher sind Sinner und O’Connell (ATP 66) nur ein Mal aufeinandergetroffen. Während beim Turnier in Atlanta im Jahr 2021 sich noch der Australier in zwei Sätzen durchgesetzt hatte, war diesmal der Sextner der bessere. Zwar hatte er zunächst mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch zuletzt besiegte er O’Connell mit 6:4 und 6:3.

Für Aufsehen sorgte der Südtiroler aber nicht auf sportlicher Ebene. Mit einer noblen Geste hat er wieder einmal viele Herzen gewonnen – nicht nur im Publikum, sondern auch in den sozialen Netzwerken.

Mitten im zweiten Satz verlor auf der Tribüne eine Zuschauerin plötzlich das Bewusstsein, der offenbar die Hitze und die Luftfeuchtigkeit zu schaffen machten. Sinner reagierte blitzschnell, besorgte Wasser und Handtücher reichte diese in den Zuschauerbereich. Anschließend organisierte er auch noch Eisbeutel.

A helping hand 🤗@janniksin helping out a fan who was taken ill during his match@MiamiOpen pic.twitter.com/yekb5geecS — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024

Die Dame, der dann auch Sanitäter zu Hilfe eilten, erholte sich relativ schnell. Sinner wurden von seinen Fans dagegen mit Applaus bedacht. Wieder einmal hat er gezeigt: Der Superstar ist nur Fassade, dahinter steckt ein ganz bodenständiger Junge. Nach einer Unterbrechung von zehn Minuten konnte das Match fortgesetzt werden.

Bereits am Mittwochabend trifft der Sextner auf den Tschechen Tomas Machac, der im ATP-Ranking an Position 60 liegt.