Sinner kehrt am 7. Januar zurück auf den Platz

Von: fra

Sexten – Jannik Sinner startet am 7. Januar 2025 in seine neue Saison. Bei der Opening Week der Australian Open wird er um 16.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr morgens in Italien) in einem Benefizspiel gegen Alexei Popyrin antreten. Während er in Dubai fleißig trainiert, sorgt Sinner auch abseits des Tennisplatzes für Schlagzeilen. Im Jahr 2024 wurde seine Wikipedia-Seite in der italienischen Version der Enzyklopädie 5.023.355 Mal aufgerufen – mehr als jede andere Sportpersönlichkeit. Damit übertrifft er sogar den zweitplatzierten SSC Neapel, dessen Seite 2.863.957 Aufrufe erzielte.

Der zweite Auftritt des Weltranglistenersten bei diesem Event ist für den 10. Januar angesetzt, um 9.00 Uhr italienischer Zeit. Sein Gegner steht noch nicht fest. Neben Sinner nehmen auch Größen wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alex de Minaur und Qinwen Zheng teil. Dieses Turnier dient als Auftakt zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das vom 12. bis 26. Januar ausgetragen wird. Sinner geht als Titelverteidiger in das Turnier, was die Vorfreude zusätzlich anheizt.

Auch im digitalen Bereich schlägt Sinner hohe Wellen. Laut einer Auswertung von Wikipedia Italia hat seine Seite fast doppelt so viele Zugriffe verzeichnet wie die des SSC Neapel. In der Top 10 der meistgelesenen Artikel findet sich nur ein weiteres sportliches Thema: Die Seite zur Fußball-Europameisterschaft 2024, die den achten Platz mit 1.781.970 Aufrufen belegt – trotz des enttäuschenden Ausscheidens Italiens im Achtelfinale gegen die Schweiz.

Bemerkenswert ist, dass selbst die Summe der Zugriffe der beiden meistgelesenen Fußball-Seiten nicht an die Popularität des Südtiroler Tennisstars heranreichen. Dies zeigt, wie sehr Sinner mit seinen Erfolgen das Interesse und die Begeisterung der Fans auf sich zieht – sogar mehr als der traditionsreiche Fußball.