Sinner/Lopez scheiden im Doppel-Achtelfinale von Queens aus

Queens – Jannik Sinner ist am Mittwochnachmittag im Doppel-Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Queens ausgeschieden. Der 19-jährige Sextner musste sich mit dem spanischen Routinier Feliciano Lopez den topgesetzten Kroaten Nikola Mektic/Mate Pavic knapp mit 6:7(3), 5:7 geschlagen geben.

In der Startrunde konnten Sinner/Lopez gestern die Briten Daniel Evans/Jonny O’Mara mit 7:6(8), 6:2 ausschalten. Heute hingegen scheiterten sie nach einem sehr spannenden Match an die Turnierfavoriten Mektic/Pavic, die im Doppel-Ranking die Plätze vier und eins belegen. Bis zum 6:6 brachten beide Duos ihre Aufschläge problemlos durch. Im Tiebreak führten Sinner/Lopez mit 3:1, dann holten die Kroaten aber sechs Punkte in Folge zum 7:3-Satzgewinn. Auch der zweite Spielabschnitt war sehr ausgeglichen. Wiederum servierten sowohl Sinner/Lopez als auch Mektic/Pavic sehr souverän, doch im zwölften Game, nach 1:27 Stunden Spielzeit, gelang den Favoriten doch noch das entscheidende Break zum 7:5-Endstand.

Im Einzel ist Sinner in Queens bereits am Montag in seinem Auftaktspiel überraschend an den Briten Jack Draper in zwei Tiebreaks gescheitert. Für den Südtiroler war das Rasenturnier in London die einzige Generalprobe für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, Wimbledon, das übernächste Woche beginnt. Dort wird der Weltranglisten-23. aus Sexten im Hauptfeld aufschlagen. Die Paarungen werden am Freitag, 25. Juni ausgelost.