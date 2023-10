Sinner ringt Medwedew erneut nieder

Wien – Jannik Sinner feierte am späten Sonntagnachmittag in der Wiener Stadthalle vor 9.600 Fans seinen zehnten Turniersieg. Damit zieht er mit Italiens Tennislegende Adriano Panatta gleich.

Der Sextner Tennisstar stand im Endspiel der Erste Bank Open in Wien erneut dem Russen Daniil Medwedew gegenüber. Nach über drei Stunden packender Spielzeit setzte sich der erst 22-jährige Südtiroler mit 7:6, 4:6 und 6:3 durch.

Bereits in Peking vor wenigen Wochen konnte Sinner den Russen im Finale niederringen. Zuvor scheiterte er mehrfach an Medwedew.

TITLE IN VIENNA 🇦🇹🏆#Sinner defeats #Medvedev 🇷🇺 7-6 4-6 6-3

The level of this match for 3 hourswas UNREAL🔥🤯🦊

IMHO the best match of Jannik's carrer 😱

– 10th ATP Tilte, 4th in 2023

– 4th consecutive Top 5 win#JanTheFox CLXXXIIpic.twitter.com/qaJrQgOot7

