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Jannik Sinner auch in Rom das Maß aller Dinge

Sinner stürmt ins Rom-Viertelfinale, Zverev enttäuscht

Dienstag, 12. Mai 2026 | 18:45 Uhr
Jannik Sinner auch in Rom das Maß aller Dinge
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
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Von: apa

Jannik Sinner eilt weiter ungehindert von Sieg zu Sieg. Der Weltranglisten-Erste baute seine Serie bei ATP-1000-Turnieren auf 31 Erfolge en suite aus und egalisierte damit den Rekord von Novak Djokovic. Sinner besiegte seinen italienischen Landsmann Andrea Pellegrino sicher 6:2,6:1 und steht im Viertelfinale. Für den an Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev kam hingegen das Aus, der Deutsche unterlag Sinners Landsmann Luciano Darderi 6:1,6:7(10),0:6.

Zverev, der schon 6:1,5:3 geführt hatte, vergab im Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle, ehe Darderi seine zweite Chance zum Satzgleichstand nutzte. Im dritten Satz ging Zverev dann 0:6 unter. Sinner war freilich bester Laune. Der Zweitrundenbezwinger von Sebastian Ofner, der am Dienstag seinen 30. Geburtstag feierte, hat in drei Matches nur 14 Games abgegeben. “Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat. Aus italienischer Sicht ist es toll, dass so viele Italiener noch dabei sind”, erklärte Sinner.

Er hatte zuletzt als erster Spieler überhaupt fünf Masters-1000-Turniere en suite gewonnen und ist auf bestem Wege, nach Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid erstmals auch in Rom zu triumphieren. Im Vorjahr hatte er im Finale gegen den nun länger verletzten Carlos Alcaraz verloren. Sollte Sinner im Foro Italico triumphieren, würde er nach Djokovic als erst zweiter Spieler bei allen neun 1000er-Turnieren gewonnen haben.

Erler/Miedler mit zweitem Sieg im Viertelfinale

Für den letzten Österreich-Beitrag in Rom geht es weiter: Alexander Erler und Lucas Miedler gewannen auch das zweite Match und stehen im Viertelfinale. Das wiedervereinte Duo besiegte die als Nummer 6 gesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz 7:6(10),7:6(4). “Das Match war extrem eng. Vor allem den ersten Satz können beide Teams gewinnen. Wir sind aber stabil geblieben und haben die engen Situationen gut gelöst. Gegen so ein Spitzen-Doppel zu gewinnen zeigt, dass wir ein gutes Level haben. Darauf wollen wir am Donnerstag im Viertelfinale aufbauen.”

Ebenfalls in Italien, wenn auch auf kleinerer Bühne beim WTA125-Turnier in Parma, meisterte ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger die erste Runde gegen Noemi Basiletti (ITA) mit 6:4,6:2 souverän. Sie trifft nun auf die als Nummer 2 gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.

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