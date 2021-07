Sinner verzichtet auf Olympia: Schwazer zeigt Verständnis

Sexten – Tennisprofi Jannik Sinner aus Sexten verzichtet auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokyo. Das hat der Pusterer gestern über seinen Instagram-Kanal verbreitet. Weil er zuletzt nicht sein bestes Tennisspiel gezeigt habe, wolle er die Zeit nutzen, um zu trainieren und zu wachsen. Für seine Entscheidung hat der 19-Jährige viel Kritik einstecken müssen.

Zuspruch erhält der Tennisprofi Medienberichten zufolge vom Geher Alex Schwazer aus Kalch: Der Olympiasieger von 2008 hat Verständnis für die Absage. Ein Sportler wolle bei Olympia auch seine Leistung aufzeigen. Wenn Sinner derzeit an einem Punkt sei, wo das nicht so möglich ist, sei dieser Schritt logisch und verständlich. Für Jannik Sinner rückt der gleichaltrige Lorenzo Musetti nach.

Die Olympischen Spiele starten am 24. Juli in Tokyo. Neun Südtiroler Athleten werden an den Wettkämpfen in Japan teilnehmen, zu denen über 10.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt erwartet werden. Es sind dies der Schwimmer Stefano Ballo, die Volleyballspieler Raphaela Folie und Simone Giannelli, die Mountainbiker Gerhard Kerschbaumer und Eva Lechner, die Leichtathletin Petra Nardelli, der Sportkletterer Michael Piccolruaz, die Triathletin Verena Steinhauser und die Tischtennisspielerin Debora Vivarelli.