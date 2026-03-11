Sinner zieht in Indian Wells ins Viertelfinale ein

Von: luk

Indian Wells – Der Südtiroler Tennisprofi Jannik Sinner steht beim Indian Wells Masters im Viertelfinale. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich in Kalifornien gegen den Brasilianer João Fonseca mit 7:6, 7:6 durch.

Die Partie dauerte etwas mehr als zwei Stunden und verlief über weite Strecken ausgeglichen. Beide Sätze wurden erst im Tiebreak entschieden, in denen Sinner die entscheidenden Punkte machte und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt machte.

Im Viertelfinale trifft der Südtiroler nun auf den US-Amerikaner Learner Tien. Das Spiel ist für den morgigen Donnerstag angesetzt.