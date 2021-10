Sinner zieht kampflos ins Achtelfinale von Indian Wells ein

Indian Wells – Jannik Sinner ist kurz nach Mitternacht kampflos ins Achtelfinale des Masters-1000-Turniers von Indian Wells eingezogen.

Der 20-jährige Sextner, Nummer zehn der Setzliste beim 8,36 Millionen Dollar dotierten Turnier in Kalifornien, hätte am Dienstagabend MEZ in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner John Isner antreten sollen. Die Nummer 24 der Welt zog sich aber kurzfristig zurück, da seiner Frau die Geburt ihres dritten Kindes bevorsteht. Somit erhält Sinner 90 ATP-Punkte sowie 92.000 Dollar Preisgeld.

Im Achtelfinale könnte der Weltranglisten-14. auf Landsmann Matteo Berrettini (ATP 7) treffen, der am Dienstag Taylor Fritz (ATP 39) aus den USA gegenübersteht.