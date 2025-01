Sivert Guttorm Bakken sticht im Sprint von Martell alle aus

Von: mk

Martell – Der zweite Wettkampftag bei den Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell ist am Freitagnachmittag mit dem Sprintwettkampf der Männer zu Ende gegangen. Dabei setzte sich mit Sivert Guttorm Bakken ein norwegischer Skijäger durch, der seinem Teamkollegen Vetle Sjaastad Christiansen und Fredrik Mühlbacher aus Österreich das Nachsehen gab. Als bester „Azzurro“ landete Nicola Romanin auf Rang sieben. Die Titelkämpfe im Biathlonzentrum Grogg werden am Samstag mit den äußerst spannenden Verfolgungswettkämpfen fortgesetzt.

Der Sprint der Männer war ein Schaulaufen der norwegischen Nationalmannschaft. Auf den ersten fünf Rängen landeten vier Biathleten des skandinavischen Teams. Diese Phalanx wurde nur vom Nordtiroler Fredrik Mühlbacher – er kommt aus der Biathlonhochburg Hochfilzen – durchbrochen, der sich mit einer tadellosen Schießleistung die Bronzemedaille sicherte.

Null Fehler – das war am Freitag eine Grundvoraussetzung, um eine Medaille zu ergattern. Ein Kunststück, das auch der neue Europameister Sivert Guttorm Bakken schaffte. Der 26-Jährige überquerte die Ziellinie nach 25.03,6 Minuten mit der schnellsten Zeit. 6,6 Sekunden konnte er auf den 10 Kilometern Vetle Sjaastad Christiansen abnehmen, der bei der letzten Zwischenzeit noch mit 3,2 Sekunden Vorsprung in Führung gelegen hatte, auf den letzten Metern aber fast zehn Sekunden auf Bakken verlor. „Mein Plan war es, das Rennen nicht zu schnell anzugehen, um mir Körner für den Schluss aufzubewahren. Einen Kilometer vor dem Ziel wurde mir mitgeteilt, dass ich nur drei Sekunden hinter Vetle liege. Da habe ich noch einmal alles aus mir herausgeholt. Das war für meine aktuelle Form ein richtig guter Wettkampf von mir und ich freue mich über diese Medaille“, sagte Bakken.

Nicola Romanin zündet auf der Schlussrunde den Turbo

Auf Rang vier mit 12 Sekunden Rückstand auf Goldmedaillengewinner Bakken landete Sverre Dahlen Aspenes. Der Norweger zeigte auf den Skiern eine Gala-Vorstellung, denn am Schießstand ließ er zwei Scheiben stehen, was zwei Strafrunden und somit 300 Extrameter bedeuteten. Zufrieden mit seiner Leistung war Nicola Romanin, der beste „Azzurro“ im Sprint an siebter Position. „Ich war von Anfang bis zum Ende sehr konstant auf den Skiern und das macht mich glücklich. Schade um den Fehler, aber das kann leider immer passieren. Ich fühle mich gut und bereit – in der Verfolgung am morgigen Samstag werde ich noch einmal alles in die Waagschale werfen“, sagte der gebürtige Friulaner, der der Heeresssportgruppe angehört und jetzt in Sand in Taufers lebt.

Für Patrick Braunhofer (Ridnaun) schaute am Ende mit einem Fehler am Schießstand Rang 16 heraus. Auch Iacopo Leonesio (23.), Nicolò Betemps (25.), Marco Barale (44.) und der Terlaner Christoph Pircher (48.) schafften die Qualifikation für den Verfolgungswettkampf am Samstag.

Begeistert von den starken Leistungen der Biathletinnen und Biathleten aus 39 verschiedenen Nationen zeigten sich neben diversen Schulklassen und einigen Fans aus allen Teilen der Welt auch die Südtiroler Landesräte Philipp Achammer, Peter Brunner und Hubert Messner. Sie waren eigens zu den Sprint-Wettkämpfen nach Martell gekommen und verfolgten die beiden Entscheidungen in der Südtiroler Biathlonhochburg mit großem Interesse.

Verfolgungswettkampf der Frauen am Samstag ab 11.00 Uhr

Am Samstag stehen die Medaillenentscheidungen Nummer fünf und sechs in Martell an. Um 11 Uhr beginnt der Verfolgungswettkampf der Frauen, den die Sprint-Europameisterin Anna-Karin Heijdenberg (Schweden) mit 49 Sekunden Vorsprung auf Amandine Megin (Frankreich) und Baiba Bendika (Lettland) eröffnen wird. Um 13.45 Uhr fällt bei den Männern die Entscheidung. Hier geht Neo-Europameister Sivert Guttorm Bakken als Erster auf die Loipe.

IBU Open European Championships Biathlon Martell – Sprint Männer (10 km):

1.⁠ ⁠Sivert Guttorm Bakken NOR 25.03,6 Minuten/0 Schießfehler

2.⁠ ⁠Vetle Sjaastad Christiansen NOR +6,6/0

3.⁠ ⁠Fredrik Mühlbacher AUT +10,2/0

4.⁠ ⁠Sverre Dahlen Aspenes NOR +12,0/2

5.⁠ ⁠Isak Frey NOR + 12,7/1

Biathlon Europameisterschaften Martell – Programm:

Samstag, 1. Februar 2025

11.00: Verfolgung Frauen; 13.45: Verfolgung Männer

Sonntag, 2. Februar 2025

10.45: Staffel Frauen; 13.45: Staffel Männer