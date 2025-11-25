Ski: Paris schont verletzte Knöchel

Von: luk

Copper Mountain – Nach seiner im Training erlittenen Verstauchung des linken Sprunggelenks ist der Einsatz von Dominik Paris bei den Weltcup-Rennen in Copper Mountain weiterhin ungewiss. In Colorado stehen am Donnerstag ein Super-G und am Freitag ein Riesentorlauf auf dem Programm.

Der Südtiroler Speed-Spezialist zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch. „Ich bin guter Dinge, am Ende ist nichts gebrochen“, sagte Paris. „Wenn es so ist, braucht man einfach Geduld. Natürlich tut es etwas weh, deshalb verbringe ich viele Stunden mit Behandlungen. Wir müssen nun von Tag zu Tag schauen, wie es mit der Therapie vorangeht.“

Am Dienstag absolvierte Paris – auf Anraten des medizinischen Teams – einen kompletten Ruhetag. Ob er in Copper Mountain an den Start gehen kann, entscheidet sich voraussichtlich kurzfristig.