Aktuelle Seite: Home > Sport > Ski: Paris schont verletzte Knöchel
Start in Copper Mountain fraglich

Ski: Paris schont verletzte Knöchel

Dienstag, 25. November 2025 | 18:07 Uhr
Paris_Dominik_WC_Val_Gardena-Groeden_Credits_Saslong_Classic_Club
Saslong Classic Club
Schriftgröße

Von: luk

Copper Mountain – Nach seiner im Training erlittenen Verstauchung des linken Sprunggelenks ist der Einsatz von Dominik Paris bei den Weltcup-Rennen in Copper Mountain weiterhin ungewiss. In Colorado stehen am Donnerstag ein Super-G und am Freitag ein Riesentorlauf auf dem Programm.

Der Südtiroler Speed-Spezialist zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch. „Ich bin guter Dinge, am Ende ist nichts gebrochen“, sagte Paris. „Wenn es so ist, braucht man einfach Geduld. Natürlich tut es etwas weh, deshalb verbringe ich viele Stunden mit Behandlungen. Wir müssen nun von Tag zu Tag schauen, wie es mit der Therapie vorangeht.“

Am Dienstag absolvierte Paris – auf Anraten des medizinischen Teams – einen kompletten Ruhetag. Ob er in Copper Mountain an den Start gehen kann, entscheidet sich voraussichtlich kurzfristig.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
115
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
54
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
37
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
26
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
26
Zank zwischen Knoll und SVP
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 