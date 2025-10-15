Aktuelle Seite: Home > Sport > SKN-Frauen verlieren in Champions League 0:3 bei Lyon
SKN-Frauen verlieren in Champions League 0:3 bei Lyon

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 20:39 Uhr
Starke Teamleistung war für St. Pölten in Lyon zu wenig
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Von: apa

Für SKN St. Pölten hat es im zweiten Ligaphasenspiel der Frauen-Fußball-Champions-League die zweite Niederlage gesetzt. Nach dem Heim-0:6 gegen Atletico Madrid mussten sich die Niederösterreicherinnen am Mittwoch bei Olympique Lyon 0:3 (0:2) geschlagen geben, machten diesmal aber eine deutlich bessere Figur als beim Debakel vor einer Woche gegen die Spanierinnen. Vor allem in der ersten Hälfte konnten die SKN-Frauen die Partie durchaus offen halten.

In der Anfangsphase lieferte Österreichs Doublegewinner gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Champions-League-Rekordsieger eine in der Defensive hoch konzentrierte Leistung ab. Lyons Ballkünstlerinnen kamen nicht zur Geltung – bis sie sich in der 28. Minute sehenswert in den Sechzehner kombinierten und Jule Brand abschloss.

Brunold vergab Chancen

Wenig später kam St. Pölten dem Ausgleich zweimal nahe. Carina Brunold schoss in der 38. Minute aus guter Position über das Tor und lief zwei Minuten später allein aufs Lyon-Tor zu, scheiterte aber an Torfrau Teagan Micah. Das sollte sich rächen, denn kurz vor der Pause köpfelte Ada Hegerberg zum 2:0 ein.

Mit dem 3:0 durch Lily Yohannes, die St. Pöltens Torfrau Schlüter mit einem Schuss aus großer Distanz überraschte, war das Match endgültig gelaufen. St. Pölten verlegte sich aufs Verteidigen und betrieb damit Schadensbegrenzung. Lyon fand selten bis gar nicht durch das engmaschige Abwehrnetz und blieb ohne weiteren Torerfolg.

