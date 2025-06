Slowene Pogacar gewinnt erstmals Dauphiné-Rundfahrt

Von: APA/dpa/sda

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat erstmals die Dauphiné-Rundfahrt gewonnen. Der 26-jährige Slowene setzte sich am Sonntag mit einem Vorsprung von knapp einer Minute souverän vor seinem dänischen Widersacher Jonas Vingegaard durch und meisterte damit die Generalprobe für die Tour de France, die am 5. Juli in Lille beginnt.

Pogacar triumphierte bei der Dauphiné bei drei der acht Etappen. Er ist erst der dritte Radprofi nach den Franzosen Louison Bobet (1955) und Bernard Hinault (1981), der als Weltmeister auch die Dauphiné gewonnen hat. Dabei war es erst sein zweiter Start bei der Rundfahrt. Vor fünf Jahren bei seiner Premiere hatte er den vierten Platz belegt. Pogacar nimmt die Tour de France als klarer Favorit in Angriff.

Den letzten Tagessieg auf den 133,3 Kilometern von Val-d’Arc nach Val-Cenis sicherte sich der Franzose Lenny Martinez. Vingegaard und Pogacar folgten auf den Rängen zwei und drei. Der Niederösterreicher Gregor Mühlberger (Movistar) wurde zum Abschluss mit gut zwei Minuten Rückstand 14. und belegte in der Gesamtwertung den 16. Platz.