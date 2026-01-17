Aktuelle Seite: Home > Sport > Snowboarder Crosser Dusek in China mit fünftem Weltcupsieg
Jakob Dusek wenige Wochen vor Olympia in Topform

Snowboarder Crosser Dusek in China mit fünftem Weltcupsieg

Samstag, 17. Januar 2026 | 07:55 Uhr
Jakob Dusek wenige Wochen vor Olympia in Topform
APA/APA/PRIVAT/Archivbild
Schriftgröße

Von: apa

Snowboard Crosser Jakob Dusek hat am Samstag seinen fünften Weltcupsieg gefeiert. Der Niederösterreicher setzte sich in Dongbeiya in China vor dem Kanadier Eliot Grondin und dem Australier Adam Labert durch. Für den 29-jährigen Ex-Weltmeister ist es der fünfte Weltcupsieg, der erste in dieser Saison. Der Vorarlberger Olympiasieger Alessandro Hämmerle schied im Viertelfinale als Lauf-Dritter aus, bei den Frauen war auch für Pia Zerkhold im Viertelfinale Endstation.

Dusek gewann ab dem Achtelfinale alle seine Läufe, wobei er sich im Semifinale und Finale in Vierer-Heats auf der langen Zielgerade sehenswert nach vorne arbeitete. In der vergangenen Saison hatte er im Weltcup gleich dreimal triumphiert, war in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter aber durch eine Verletzung gehandicapt. Beim Saisonauftakt am 13. Dezember in Cervinia hatte es dann auch nur für Platz zwölf gereicht. Hämmerle war da wie diesmal Elfter geworden. Lukas Pachner und David Pickl schieden diesmal im Achtelfinale aus, wurden 19. bzw. 28. Zerkhold belegte Endrang zwölf.

Im September hatte sich Dusek beim Mountainbiken im linken Knie einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen, Anfang Dezember kehrte er auf Schnee zurück. “Im September habe ich nicht einmal gewusst, ob ich diese Saison starten kann und jetzt bin ich wieder in der Form der vergangenen Saison. Das ist großartig”, jubelte er knapp vier Wochen der für 12. Februar angesetzten Olympia-Entscheidung. “Es war ein intensives großes Finale. Den ganzen Tag schon war es super-eng, viele Überholmanöver.” Für Sonntag (6.00 Uhr MEZ) ist ein weiterer Weltcupbewerb angesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
82
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
59
40 Stunden und nicht mehr
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
56
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
56
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
45
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 