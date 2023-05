Snowboarder Mike Santuari zieht die Gewinnerlose der Sporthilfe-Lotterie

Bozen – Am Messestand der Südtiroler Sporthilfe ging am Montag, den 1. Mai die Ziehung der diesjährigen Sporthilfe Lotterie über die Bühne. Snowboarder Mike Santuari fungierte dabei als Glücksfee und ermittelte in Anwesenheit von Messedirektor Thomas Mur, sowie Sporthilfe-Vorstandsmitglied Sabine Oberhollenzer und -Mitarbeiterin Simone Zöggeler die 25 glücklichen Gewinner.

Die Sporthilfe Lotterie startete in diesem Jahr aufgrund des Wechsels in der Geschäftsstelle mit etwas Verspätung und die Lose wurden erst ab Jänner in Umlauf gebracht. Um den Rückstand aufzuholen, bemühte sich die Südtiroler Sporthilfe mit Neo-Geschäftsführer Georg Gasser den Losverkauf bei verschiedenen Sportveranstaltungen aktiv voranzutreiben. Zusätzliche Unterstützung beim Verkauf kam auch seitens der geförderten Sportlerinnen und Sportler, deren Eltern und Bekannten sowie den Verbänden und Vereinen. „Durch den aktiven Verkauf waren sie maßgeblich für den Erfolg der diesjährigen Lotterie verantwortlich. Durch ihren Beitrag wurde auch auf die Wichtigkeit der Südtiroler Sporthilfe verwiesen“, betonte Georg Gasser.

Besondere Unterstützung erfährt die Südtiroler Sporthilfe beim Verkauf der Lose seit geraumer Zeit durch die Südtiroler Sparkasse, einen langjährigen und treuen Partner. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben in den Filialen auch heuer ihr Bestes, um möglichst viele Lose an die Frau, bzw. den Mann zu bringen. Die Restlose wurden hingegen direkt auf der Freizeitmesse verkauft, um noch weitere Fördermittel für die Unterstützung des Südtiroler Sportnachwuchses zu erwirtschaften.

Großer Dank an alle Partner und Sponsoren

„Allen Loskäufern drücken wir auf diesem Wege die Daumen, dass sie zu den 25 glücklichen Gewinnern der Sporthilfe Lotterie 2023 gehören. Sollte dem nicht so sein, so haben diese sportbegeisterten Menschen die Gewissheit, durch den Kauf eines oder mehrerer Lose dem Südtiroler Nachwuchssport unter die Arme gegriffen zu haben“, ergänzte Gasser. Vorstandsmitglied Sabine Oberhollenzer bedankte sich im Rahmen der Ziehung bei allen Loskäufern und -verkäufern, Sponsoren, Partnern, den verschiedenen Verkaufsstellen und allen die zum Erfolg der Sporthilfe Lotterie beigetragen haben. „Auch der Messe Bozen und im speziellen Direktor Thomas Mur sei gedankt, der immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat und das Projekt mit großer Begeisterung mitträgt“, unterstrich Oberhollenzer, die „Glücksfee“ Mike Santuari zudem viel Glück und Erfolg für die neuen sportlichen Herausforderungen wünschte.

Hausherr und Messedirektor Thomas Mur zeigte sich sehr erfreut über den gelungenen Abschluss der diesjährigen Lotterie und unterstrich die Bedeutung der Südtiroler Sporthilfe für aufstrebende junge Sporttalente im Land. Zudem dankte er den Verantwortlichen der Südtiroler Sporthilfe für die reibungslose und professionelle Zusammenarbeit vor und während der Freizeitmesse in Bozen.