Geschichten von Südtiroler Sportstars

„Solo per Sport 2025“

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 21:06 Uhr
LPA/Südtiroler Spitzenathletinnen im Fokus (v.l.): Antonella Bellutti, Gerda Weissensteiner und Tania Cagnotto mit Moderatorin Diletta La Rosa.
Von: ka

Bozen – Das Projekt zeigt bei einer Buchvorstellung und einer Filmvorführung im Cristallo Theater in Bozen Südtiroler Sportgeschichten. Eine Wanderausstellung stellt 25 Sportstars in den Fokus.

Geschichten von Siegen, Niederlagen – und den Menschen dahinter: Darum geht es beim Projekt “Solo per Sport 2025”. In Buch- und Filmform wird dabei auf die vergangenen 25 Jahre Sport in Südtirol zurückgeblickt. Am 29. Januar wurde im Cristallo-Theater in Bozen das Projekt, das von der italienischen Kulturabteilung im Rahmen des Kulturprogramms für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina unterstützt wird, vorgestellt.

Mit dabei war auch Kulturlandesrat Marco Galateo, der hervorhob: “Sport lehrt Ausdauer auch in schwierigen Phasen, zeigt, wie täglichen Engagement sich auszahlt und lehrt Niederlagen als Chance für persönliches und kollektives Wachstum zu sehen”. Sport sei aber auch das Erzählen von Geschichten, Erinnerung und ein gemeinsames Erbe. “Investition in den Sport ist somit auch eine Investition in die Kultur, in die Ausbildung und in die Zukunft unserer Gemeinschaft”, zeigte sich Galateo überzeugt.

LPA/Am 29. Jänner wurden das Buch und der Dokumentarfilm des Projekts Solo per Sport 2025 vorgestellt. Dabei steht die Südtiroler Sportgeschichte der vergangenen 25 Jahre im Mittelpunkt.

An der Präsentation nahmen zahlreiche Protagonisten des Buches und des Dokumentarfilms, der in Zusammenarbeit mit RAI Alto Adige entstanden ist, teil. Die Medaillengewinnerinnen Antonella Bellutti, Gerda Weissensteiner und Tania Cagnotto standen dem Journalisten Stefano Bizzotto Rede und Antwort, im Anschluss berichteten Valentina Marocchi, Laura Letrari, Riccardo Tonetti, Adolf Insam, Martin Pavlu, Alex Pasqualotto (Sohn des verstorbenen Gino Pasqualotto), Manuel Scavone, Fabian Tait, Irene Reinstaller und Barbara Gambaro Moderatorin Diletta La Rosa und Projektleiter Daniele Magagnin von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

Das Projekt wird mit einer Wanderausstellung fortgeführt, die vom 10. Februar bis 30. Mai in unterschiedlichen Orten in Südtirol zu sehen ist.

Bezirk: Bozen

