Sommertrainingslager des VfL Bochum 1848 in Gais

Gais – Mit Freude teilt der Bruneck Kronplatz Tourismus mit, dass sich der Fußballverein VfL Bochum 1848 den Platz in der Bundesliga auch für die nächste Bundesligasaison gesichert hat. „Umso mehr freuen wir uns, den VfL Bochum 1848 erneut als Bundesligist in Gais zum Trainingslager begrüßen zu können“, erklären die Vertreter der Tourismusorganisation.

Mit dem VfL Bochum 1848 konnte der Bruneck Kronplatz Tourismus eine dreijährige Werbekooperation für die Jahre 2022 bis 2024 mit dem jährlichen Trainingslager in Gais vereinbaren.

Vom 23. bis 30. Juli 2023 wird der Fußball-Bundesligist im Hotel Windschar zu Gast sein und in der Sportanlage Gais das tägliche Training absolvieren. Sie wird am Sonntag, 23. Juli anreisen und am Sportplatz in Gais bis Samstag, 29. Juli trainieren (vormittags ab 10.00 und nachmittags ab 16.00 Uhr). Neben dem Top-Zustand des Trainingsplatzes sind alle überzeugt, dass der VfL die besten Bedingungen vorfinden wird, um sich für die neue Bundesligasaison optimal vorzubereiten.

Die Auftakt-Pressekonferenz zum Trainingslager mit dem Trainer Thomas Letsch und einigen Spielern und anschließender Autogrammstunde findet am Montag, 24. Juli um 19.00 Uhr im Zentrum von Bruneck statt. Dazu sind Interessierte, alle lokalen Pressevertreter und Fans herzlich willkommen.

Im Rahmen der Trainingswoche sind auch zwei Testspiele angesetzt, welche Fans aus nah und fern zum Zuschauen und Mitfiebern einladen. Beide Spiele finden jeweils in Brixen (Stadion Fischzuchtweg) statt.

Das erste Spiel findet am Mittwoch, den 26. Juli (18.00 Uhr) statt: Der VfL Bochum 1848 tritt gegen Spezia Calcio an. Spiel zwei geht am Samstag, den 29. Juli (17.00 Uhr) zwischen dem VfL Bochum 1848 und Parma Calcio über die Bühne.

Beide Spiele werden auch auf den Online-Kanälen des VfL Bochum 1848 live übertragen.

Als zusätzliches Schmankerl wird in diesem Sommer schon zum zweiten Mal die VfL-Fußballschule Station machen. Trainiert werden die Jugendlichen von sechs bis 14 Jahren auf dem Sportplatz in Uttenheim.