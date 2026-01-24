Sonja Gigler in Veysonnaz überraschend Zweite

Von: apa

Sonja Gigler hat am Samstag beim Ski-Cross-Weltcup in Veysonnaz den dritten Podestplatz ihrer Karriere geschafft. Die 24-jährige Vorarlbergerin setzte sich im großen Finale auf der Piste gegen die sonst dominierende Schwedin Sandra Näslund durch und war im Fotofinish mit den Fingerspitzen vor der drittplatzierten Kanadierin Marielle Thompson. Der Sieg ging erstmals in dieser Saison an die Deutsche Daniela Maier.

Für Gigler war es der erste Podestplatz seit Februar 2023 bzw. der insgesamt dritte. Und das nach ihrem langen Leidensweg mit zwei schweren Knieverletzungen 2023 und 2024. “Dieses Podest ist richtig gut für das Gemüt und zugleich eine große Erleichterung. Ich bin nicht nur über meine Performance happy, sondern auch darüber, dass es jetzt auch vom Kopf her wieder in die richtige Richtung geht”, erklärte Gigler nach einem für sie im Rückblick schwierigen Dezember. Sie habe mit jedem Heat in Veysonnaz, wo sie vor vier Jahren Junioren-Weltmeisterin geworden war, ein besseres Gefühl bekommen. “In einem so stark besetzten großen Finale Zweite zu werden, macht mich schon stolz.”

Gigler und Ofner nun mit Olympia-Tickets?

Kurios ist, dass am Vortag die Steirerin Katrin Ofner als Dritte ihren ersten Stockerlplatz seit Jänner 2023 geschafft hatte. Beide haben damit wohl im letzten Moment den Sprung ins Team für die Olympischen Spiele geschafft, doch dies wird erst am Montag entschieden. Bei den Männern war am Samstag für das ÖSV-Team nichts zu holen: Johannes Aujesky und Adam Kappacher schieden im Achtelfinale aus.

Tristan Takats konnte nach seinem Sturz am Vortag nicht starten. Hinter seinen olympischen Ambitionen steht ein großes Fragezeichen. Er zeigte sich auf Instagram humorvoll mit einer Halskrause und seinen Schwierigkeiten, mit dieser zu trinken. Der 30-jährige Niederösterreicher ist an der Halswirbelsäule sowie am Knie angeschlagen und wurde im Laufe des Samstagnachmittags zur genaueren Abklärung nach Graz geflogen. Der Rücktransport hatte sich wegen des Wetters verzögert.