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37. Internationaler Triathlon

Sonne, Spannung und ein Premierensieger am Kalterer See

Samstag, 09. Mai 2026 | 15:09 Uhr
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Von: AP

Kaltern – Der Kalterer See hat einmal mehr eine packende Auflage des Internationalen Triathlons erlebt. Unter strahlend blauem Himmel lieferten sich die Eliteathleten bei der 37. Ausgabe enge Duelle – und am Ende jubelten ein Franzose und eine Venetierin.

„Das Rennen könnte sich auf der Laufstrecke entscheiden”, hatte Daniel Brunato, Präsident der Triathlon-Sektion des Kalterer Sportvereins (KSV), bereits bei der Pressekonferenz vorausgesagt – und er sollte Recht behalten.

Fouchard siegt im Sprint der Männer

Schon beim Auftaktschwimmen über 1.500 Meter im warmen Seewasser gingen die Eliteathleten ans Limit. Fouchard führte eine dichte Verfolgergruppe an, zu der unter anderem Thomas Francesco Previtali, der Österreicher Thomas Steger, Tommaso Cicchinelli sowie Titelverteidiger Federico Murero gehörten. Murero versuchte auf dem Rad die Vorentscheidung zu erzwingen und übernahm die Führung – einen entscheidenden Vorsprung konnte er sich jedoch nicht herausfahren.

Auf der abschließenden Laufstrecke machten schließlich Fouchard und Steger das Rennen unter sich aus. In den letzten 200 Metern setzte sich der Franzose durch und holte beim allerersten Start am Kalterer See gleich den Sieg. „Ich habe mich riesig gefreut. Es war meine erste Teilnahme – und so zu gewinnen ist fantastisch”, strahlte Fouchard nach dem Zieleinlauf.

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Steger, der sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen die schnellsten Zeiten aller Männer verzeichnete, belegte den zweiten Platz. Rang drei ging an Murero, der sich dennoch zufrieden zeigte. Ebenfalls stark: der Österreicher Jakob Meier auf Platz vier sowie der im Schwimmen überragende Previtali auf Rang sieben.

Zane dominiert bei den Frauen

Im Frauenrennen ließ Ilaria Zane von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Die Italienerin legte ein hohes Tempo vor, distanzierte die Konkurrenz bereits im Wasser und baute den Vorsprung auf Lokalmatadorin Lena Göller, Alice Riebler und Matilde Locatelli beständig aus. In allen drei Disziplinen überzeugte sie auf ganzer Linie und überquerte die Ziellinie mit der schnellsten Gesamtzeit aller Frauen.

Ich liebe dieses Rennen, die Strecke liegt mir sehr. In jeder Kurve gibt es unglaublich viel Stimmung – es ist ein Rennen, das einem keine Verschnaufpause gönnt. Es auch heuer wieder zu gewinnen ist unglaublich“, so Zane.

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Silber ging an die talentierte Alice Riebler, Bronze an Matilde Locatelli. Iris Reif, die auf dem Rad mit den schnellsten 40 Kilometern aller Frauen glänzte, wurde Vierte, Göller belegte Rang fünf.

Charity-Event und prominente Gäste

Am Vortag hatte der KSV gemeinsam mit Run for Life Südtirol zugunsten des Vereins Cuore di Bambino ein Charity-Event mit rund 20 Tretbooten veranstaltet, bei dem über 2.000 Euro gesammelt wurden. Unter den Ehrengästen des Hauptrennens befanden sich Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon sowie Landesrat Hubert Messner.

Männer – Ergebnisse (Auszug)

Basile Boris Fouchard – 1:49:47
Thomas Steger – 1:49:51
Federico Murero – 1:51:07
Jakob Meier – 1:53:48
Tommaso Alba – 1:55:52

Frauen – Ergebnisse (Auszug)

Ilaria Zane – 2:07:36
Alice Riebler – 2:13:17
Matilde Locatelli – 2:13:45
Iris Reif – 2:15:41
Lena Göller – 2:16:29

Bezirk: Überetsch/Unterland

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