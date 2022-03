Souveräner 2:0-Heimsieg gegen Pro Sesto

Bozen – Im Bozner Drusus-Stadion behalten die Weißroten dank einer überzeugenden Leistung sowie der Treffer von Rover (7.) und Voltan (25.) gegen die Milanesi die Oberhand.

79 Punkte: diese Ausbeute des FC Südtirol nach 32 Spielen bedeutet das Behaupten der Tabellenführung mit weiterhin sieben Zählern Vorsprung. Im Rahmen des 32. Spieltags der Serie C (Kreis A) müssen die Mannen von Mister Ivan Javorcic gegenüber dem ärgsten Verfolger nachlegen und tun dies mit einem souveränen 2:0 (2:0)-Heimsieg über Pro Sesto. Es ist der 24. Erfolg der Weißroten neben sieben Remis und einer Niederlage. Vor heimischem Publikum starten Tait und Co. wie die Feuerwehr, bereits in der Anfangsphase stellt man die Weichen auf Sieg – nach drei Torchancen in den ersten Minuten gehen die Gastgeber früh in Führung: Galuppini wird von Tait angespielt und eröffnet auf rechts für Rover, letzterer trifft per wuchtigem Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums zum 1:0 (7.).

In Spielminute 25 dann der Doppelschlag: Tait legt für Voltan ab, welcher das Zuspiel kontrolliert und mit rechts abschließt – sein Schuss schlägt mit chirurgischer Präzision im Kreuzeck zur Linken Del Frates ein. Nach dem Seitenwechsel scheitert Voltan am linken Pfosten (52.) und Rover am glänzend reagierenden Schlussmann der Gäste (70.). Somit bleibt es beim 2:0. Bereits am kommenden Sonntag spielt der FCS wieder zuhause, man trifft mit Anpfiff um 14:30 Uhr auf Seregno.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Der FC Südtirol trifft im Rahmen des 32. Spieltags der Serie C (Kreis A) als Ligaprimus zuhause auf Pro Sesto. Das Team aus Sesto San Giovanni liegt aktuell mit 30 Punkten auf Rang 16 und damit auf dem ersten Play-Out-Rang, zählt jedoch in der Formtabelle der letzten zehn Partien zu den formstärkeren Teams der Liga.

Mister Ivan Javorcic vertraut auch heute auf ein 4-3-2-1: vor Keeper Poluzzi bilden Davi, Vinetot, Zaro und De Col die Vierer-Abwehrkette, Tait, Gatto und Broh hingegen besetzen das Zentrum. Voltan und Rover unterstützen Galuppini, welcher heute als Stoßstürmer agiert.

Coach Ettore Pasca stellt die Gäste in einem 4-3-3 auf: vor Torhüter Del Frate bilden Pecorini, Toninelli, Della Giovanna und Giubilato die defensive Viererkette, Cerretelli, Brentan und Sala agieren im Mittelfeld. Das Sturmtrio besteht aus Capelli, Grandi und Scapuzzi.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS & NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Anpfiff im Bozner Drusus-Stadion: der FCS hat angestoßen.

1. Erster Warnschuss der Weißroten nach gerade einmal 20 Sekunden: Voltan zieht nach einer Ablage von Galuppini direkt ab, legt seinen Schuss jedoch über das Tor der Gäste.

4. Galuppini schießt von links in der Box, ein Verteidiger kann abblocken. Der Ball gerät so zu Voltan, dessen potenter Abschluss geht jedoch vorbei.

7. Der FCS führt: Tait mit dem Ball in die Tiefe auf Galuppini, welcher gekonnt auf rechts für Rover eröffnet – dieser versenkt den Ball mit einem wuchtigen Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums zum 1:0.

20. Tait spielt Galuppini an, ansehlicher Spielzug – letzterer zieht potent ab, Del Frate hält.

25. Tait findet Voltan, welcher das Zuspiel kontrolliert und mit rechts abschließt – sein Schuss schlägt mit chirurgischer Präzision im Kreuzeck zur Linken Del Frates ein. 2:0.

45 + 2. Halbzeit in Bozen: der FCS führt zur Pause mit 2:0.

46. Anstoß zur zweiten Spielhälfte: die Gäste führen den Ball. Der FCS hat einmal gewechselt.

48. Broh macht Boden gut und bedient Voltan, welcher von der Strafraumgrenze abzieht – sein Abschluss wird von einem Verteidiger der Gäste zur Ecke abgefälscht.

52. Voltan mit dem Dribbling in der Box auf links, sein anschließender Schuss mit rechts in Richtung kurzes Eck klatscht an den linken Pfosten.

70. Rover versucht sich erneut mit einem Abschluss, doch Del Frate ist auf der Hut.

FC SÜDTIROL – PRO SESTO 1913 2:0 (2:0)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Vinetot, Zaro (46. Curto), De Col (63. Malomo); Tait, Gatto, Broh; Voltan (89. Fischnaller), Rover (76. Moscati), Galuppini (63. De Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meli, Harrasser, Fabbri, Fink, Casiraghi, Eklu, Beccaro

Trainer: Ivan Javorcic

PRO SESTO 1913 (4-3-3): Del Frate; Pecorini (85. Marzupio), Toninelli, Della Giovanna (17. Mazzarani), Giubilato; Cerretelli, Brentan, Sala (64. Ferrero); Capelli (64. De Sena), Grandi, Scapuzzi (64. Lucarelli)

Auf der Ersatzbank: Bagheria, Bezziccheri, Gualdi, Capogna

Trainer: Ettore Pasca

SCHIEDSRICHTER: Luca Angelucci (Foligno) | Die Assistenten: Andrea Nasti (Neapel) & Giuseppe Trischitta (Triest) | Vierter Offizieller: Giuseppe Sassano (Padua)

TORE: 1:0 Rover (7.), 2:0 Voltan (25.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, Temp. um 10-12°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Mazzarani (PS | 18.), Sala (PS | 30.), De Col (FCS | 31.), Zaro (FCS | 39.)

Eckenverhältnis: 6-4 (4-1)

Nachspielzeit: 2min + 4min